Rai 2 cambia pelle, totalmente: addio talk show e violenti scontri verbali. La nuova scommessa si chiama Patù di Roberto Inciocchi
A differenza dei tradizionali talk show basati sullo scontro verbale, il format nasce con l'obiettivo di fare chiarezza e decodificare la realtà.
Dal 7 ottobre la prima serata del mercoledì di Rai 2 accoglie Patù, un nuovo programma di approfondimento condotto da Roberto Inciocchi. La trasmissione rappresenta la scelta della rete pubblica di ridefinire l’informazione del prime time attraverso un linguaggio fresco e dinamico, capace di posizionarsi a metà settimana come un momento di sintesi per un pubblico eterogeneo e giovanile.
A differenza dei tradizionali talk show basati sullo scontro verbale, il format nasce con l’obiettivo di fare chiarezza e decodificare la realtà. La guida del programma è affidata alla professionalità di Roberto Inciocchi, giornalista apprezzato per uno stile essenziale, rigoroso e incalzante, in grado di garantire credibilità senza rinunciare a un tono accessibile.
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La struttura di Patù intreccia tre tematiche fondamentali: la politica raccontata nei suoi risvolti pratici, l’economia spiegata con dati semplici per mostrare l’impatto sui consumi delle famiglie, e la società analizzata direttamente sul campo tramite reportage e inchieste nei territori. Il programma sfida così le classiche logiche di palinsesto, puntando sul rigore dell’inchiesta e sulla qualità dei contenuti per conquistare la fiducia dei telespettatori. Ci riuscirà?
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