Patty Pravo, lo show in (semi) topless manda in delirio i fan: la lezione di libertà a 78 anni La cantante ha regalato ai followers uno scatto (quasi) senza veli, online, per celebrare l'estate e il gusto della trasgressione. E intanto prosegue il tour 2026.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Patty Pravo torna a trasgredire, e lo fa nel modo più iconico (ed elegante) possibile. Con un post social sul suo profilo Instagram, una foto da vera diva in semi-topless che spazza via i discorsi sull’età (ne avrebbe 78) e riapre il cassetto dei ricordi. Perché la cantante, reduce da un ultimo Sanremo purtroppo non esaltante, negli anni ha sempre saputo innovare e provocare, tanto nel look quanto nelle performance vocali. E ancora una volta, senza avere nulla da perdere, si è presa l’attenzione del pubblico con una mossa a sorpresa. In attesa dei prossimi impegni con il tour estivo 2026. Ecco i dettagli.

Patty Pravo, il post provocante via social

Lo ha fatto di nuovo, come già era accaduto un paio di anni fa, allora con un topless sensazionale all’età di 76 anni. Oggi Patty Pravo, 78enne in grande forma, è tornata a provocare e a deliziare i followers con uno scatto ai limiti della trasgressione. Una foto da star su Instagram, immersa in una vasca di acqua rinfrescante, con indosso solo un lieve vestito bianco, semi-trasparente. Che grazie al gioco di luce e acqua lascia intravedere (ma senza volgarità) il corpo della performer.

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Neanche a dirlo, le reazioni al post sono state estasiate. Da chi ha giudicato Patty "divina" o "diva", a chi ha giustamente ammesso "Che donna splendida, non finisce mai di stupire". A modo suo, insomma, la cantante di "La bambola" e "Pensiero stupendo" ha ipnotizzato ancora una volta i benpensanti, ponendosi senza problemi al limite tra il lecito e l’impensabile (almeno a quell’età). E togliendosi anche, indirettamente, qualche recente sassolino di troppo.

La delusione di Patty Pravo a Sanremo 2026

Solo pochi mesi fa, infatti, Patty Pravo usciva non troppo bene dalla sua undicesima partecipazione al Festival di Sanremo. Con "Opera", aveva regalato agli appassionati l’ennesima esibizione dal tono metafisico, quasi solenne, e dal fascino indiscutibile. Per finire tuttavia relegata in 24esima posizione. Da quel mezzo flop, però, Patty si è ripresa brillantemente, rilanciando con convinzione il progetto discografico legato alla canzone e l’annesso Opera Tour, nei teatri prima e nelle arene estive poi. Così sono riprese le esibizioni dal vivo per i 60 anni di carriera, vero termometro del magnetismo da palcoscenico che ha sempre distinto l’artista. E ancora per qualche data, come elencato qui sotto, sarà possibile seguire Patty Pravo in questa stagione calda:

24 luglio 2026 , ore 21:00 — Cesenatico , Arena Cappuccini

, ore 21:00 — , Arena Cappuccini 9 agosto 2026 , ore 21:00 — Asiago , Piazza Carli

14 agosto 2026, ore 21:30 — Marina di Pietrasanta, Teatro La Versiliana.

Nel frattempo, lei ci tiene a sottolineare che non ha alcuna intenzione di abbandonare la trasgressione come marchio di fabbrica. La qualità l’ha sempre avuta, e il coraggio, come dimostra l’ultimo scatto social, di certo non le manca.

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