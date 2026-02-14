Patty Pravo a Sanremo 2026, testo e significato della canzone Opera (e perché fa discutere) Patty Pravo torna a Sanremo 2026 con Opera: una ballad elegante e divisiva che racconta unicità, vanità e arte, spaccando critica e pubblico.

Patty Pravo torna sul palco dell’Ariston per l’undicesima volta. A Sanremo 2026 presenta Opera, un brano scritto da Giovanni Caccamo che ha già fatto discutere dopo il primo ascolto riservato alla stampa. C’è chi parla di una ballad raffinata e coerente con la sua storia, e chi invece la accusa di essere poco sorprendente. In mezzo, lei: libera, distante dalle mode e fedele solo a sé stessa.

Patty Pravo a Sanremo 2026: Opera tra eleganza e continuità artistica

Opera si muove su un terreno molto caro a Patty Pravo. La canzone si apre con un pianoforte delicato, per poi allargarsi nel ritornello con batteria, chitarra elettrica e una sezione d’archi che rende il brano ampio e arioso. Una costruzione classica, da grande ballad, pensata per accompagnare una voce che non ha bisogno di forzature. Il testo ruota intorno a un’immagine potente e dichiarata, racchiusa nella frase chiave del ritornello: "Nella vanità io sono Musa, colore tagliente e poi Opera".

Patty Pravo canta sé stessa senza filtri, consapevole del proprio ruolo di ispirazione, di figura artistica che attraversa il tempo. Non c’è nostalgia, ma nemmeno la voglia di stupire a tutti i costi. Opera non rivoluziona il suo repertorio, piuttosto lo conferma, come se fosse un nuovo tassello di un mosaico già ricchissimo. Non a caso, l’artista ha raccontato che il brano è nato da un sogno e che per lei Sanremo resta prima di tutto un palcoscenico: il luogo naturale per chi fa questo mestiere da una vita.

Significato di Opera e perché la canzone divide pubblico e critica

Dopo il primo ascolto stampa, Opera ha spaccato in due i giudizi. Da una parte c’è chi ha apprezzato la coerenza e la poesia del brano, leggendo nel testo una celebrazione dell’unicità dell’essere umano. Patty Pravo stessa ha spiegato che la canzone parla di noi come opere d’arte irripetibili, capaci di trovare bellezza anche nella vanità, intesa non come difetto ma come consapevolezza di sé.

Dall’altra parte, non sono mancate le critiche. Alcuni hanno definito Opera una canzone piatta, poco originale, troppo "sicura" per un Festival che spesso chiede svolte e colpi di scena. È il classico dibattito che accompagna ogni ritorno dei grandi nomi: continuità o rischio? Forse è proprio qui il punto. Patty Pravo non sembra interessata a dimostrare nulla. A 77 anni, con una carriera che attraversa sei decenni e oltre cento milioni di dischi venduti, sceglie di portare a Sanremo un brano che parla di identità, libertà e arte, senza inseguire mode o numeri.

