Sanremo, a Patty Pravo le logiche di mercato non sono mai interessate: Opera non è il suo disco più sperimentale, ma è coraggioso. Recensione
Pur essendo poco commerciale, l’album contiene un paio di perle che con la giusta promozione potrebbero fare bene. Tra gli autori Morgan, Brancale, Bianconi dei Baustelle e La Rappresentate di Lista
Non era mai capitato che a Sanremo Patty Pravo passasse sottotraccia come successo nell’edizione 2026. In passato hanno fatto parlare i suoi brani, i suoi look e, a volte, qualche imperfezione nella resa vocale. Non è andata così quest’anno. L’impressione era che nessuno volesse parlarne male, ma nemmeno così bene. La cantante, però, si è presentata al Festival molto concentrata e più precisa sulle note rispetto al passato. Le giurie l’hanno penalizzata. Non che lei non ci sia abituata. Nelle undici volte che si è presentata all’Ariston è spesso finita nella parte bassa della classifica. È arrivata addirittura ultima nel 1995 con I giorni dell’armonia, un brano sperimentale, al di fuori di ogni logica sanremese. Nel 2011, invece, è stata eliminata prima della finale con Il vento e le rose. A chi le ha chiesto se pensasse di avere delle chance per la vittoria lei ha risposto: "Non ce l’ho fatta nemmeno con …E dimmi che non vuoi morire". Cold hard truth.
I primi brani della tracklist seguono la scia di Opera: d’impatto, ma troppo eterei
A pochi giorni dalla finale, Patty Pravo ha finalmente pubblicato un nuovo disco di inediti che i fan aspettavo da anni (l’ultimo è del 2019). L’album, probabilmente rimandato in attesa di avere un palcoscenico importante dove presentarlo, va detto, è tutt’altro che commerciale, soprattutto nella sua prima parte. Nella tracklist ci sono quasi solo ballad, poetiche, ben interpretate, ma forse eccessivamente eteree. Sulla scia di Opera, il brano in gara a Sanremo 2026, che dà il titolo anche al disco. Non è né il suo album migliore, né quello più sperimentale. È, però, coraggioso. La maggior parte dei colleghi della sua generazione si dividono in due categorie: quelli che scimmiottano i giovani e quelli che propongono cose che negli Anni ’80 erano già vecchie. Patty Pravo no. Vive in una sua dimensione temporale tutta sua, sempre attuale, e con lei le sue canzoni. Questo non vuol dire che l’album sia pieno di potenziali hit. Anzi. Forse ce n’è solo una. Ma, a 60 anni dal suo debutto, cos’ha da dimostrare? Sarebbe avvilente stare a rincorrere i like. L’unico neo è la voce che, pur non perdendo il suo fascino, si è fatta sempre più sottile. E su qualche brano è troppo evidente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I FINLEY, LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA
Nell’album opera ci sono canzoni scritte da Sangiorgi dei Negramaro, Morgan, Serena Brancale, La Rappresentante di Lista e Bianconi dei Baustelle
Opera (Nar International – Ada/Warner Music Italy), ventinovesima fatica discografica dell’artista, è prodotto dal giapponese Taketo Gohara che in passato ha lavorato con Vinicio Capossela, Brunori Sas, Elisa, Biagio Antonacci, Dardust, Motta, Vasco Brondi, Negramaro, Marlene Kuntz, Verdena, Noemi e Neffa. Disponibile in streaming, su cd e vinile da collezione, il disco contiene brani firmati anche da alcuni colleghi della cantante: Giovanni Caccamo, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Morgan, Serena Brancale, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi dei Baustelle, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista) e Pierpaolo Capovilla.
1 – Opera
Elegante, praveggiante, ingiustamente sottovalutata, Opera di Giovanni Caccamo forse non coinvolge come potrebbe a causa del testo. Incanta, ma non emoziona.
VOTO 7
2 – Oggi piove
Il pubblico mainstream ha dimenticato i dischi rock di Patty Pravo. Ce ne sono stati alcuni a cavallo tra gli Anni ’70 (recuperate Cerchi del 1982 su YouTube) e gli Anni ’80 con richiami qui e là negli album pubblicati in questo millennio. In Oggi piove, scritta da Pierpaolo Capovilla (fondatore de Il Teatro degli Orrori) l’artista rispolvera quelle sonorità.
VOTO 6
3 – Noi due
Rarefatta, confidenziale, poco d’impatto, Noi due è scritta da La Rappresentante di Lista.
VOTO 5 ½
4 – Maledetta verità
Le atmosfere rimangono quelle della traccia precedente, ma Maledetta verità di Raphael Gualazzi permette a Patty Pravo di giocare con le note e l’interpretazione. Il risultato finale è decisamente superiore.
VOTO 7
5 – L’amore impertinente
Giuliano Sangiorgi rimane tra i migliori sarti per la cantante. In passato la voce dei Negramaro ha scritto già alcuni brani per la collega e le calzavano a pennello (su tutti Cielo del 2011). Anche in questo caso siamo lontanissimi dall’essere commerciali, ma la proposta è molto convincente.
VOTO 6 ½
6 – L’equilibrio
Tra i brani più interessanti. Non ci allontaniamo tantissimo dal tracciato delle altre ballad, ma L’equilibrio è più sperimentale.
VOTO 7
7 – Foto nella mailbox
Foto nella mailbox porta la firma di Morgan. Poetica e sinfonica è la conferma di quanto Patty Pravo sia una delle migliori interpreti del pop nostrano.
VOTO 7
8 – Ho provato tutto
Ho provato tutto di Francesco Bianconi dei Baustelle era la canzone da portare a Sanremo. È una radiografia di Patty Pravo, della sua filosofia di vita e della sua biografia. Sarebbe stata l’occasione per incuriosire i più giovani e spingerli ad approfondire l’esistenza da rockstar della cantante. Pur mantenendo la cifra stilistica dell’album, la canzone è la ballad più commerciale dell’album anche grazie a un ritornello d’impatto che suona tanto Baustelle.
VOTO 8 ½
9 – Cosa vuoi che sia
Cosa vuoi che sia, scritta, tra gli altri, da Serena Brancale è tra i brani più radiofonici e attuali del disco. Molto convincente.
VOTO 7 ½
10 – Ratatan
Ratatan, firmata da Marianne Mirage e Andrea Bonomo (autore di Nek, Alessandra Amoroso, Dargen D’Amico, Levante e tanti altri), è stata lanciata come singolo estivo. Peccato sia mancata la spinta promozionale perché è la prova che anche Patty Pravo, se vuole, può servire un tormentone. Ma a modo suo, giocando con le sonorità degli Anni ’60 senza snaturarsi come altre colleghe.
VOTO 7 ½
11 – L’isola
Alberto Bianco, cantautore che ha prodotto i primi dischi di Levante e ha firmato quella perla di Parole dette male con cui Giorgia ha partecipato a Sanremo 2023, regala alla collega L’Isola, l’esempio di come Patty Pravo possa personalizzare anche l’indie. Esperimento interessante.
VOTO 7
12 – Ti lascio una canzone
Presente solo sulle piattaforme, la cover presentata nella serata del venerdì di Sanremo 2026 suona molto meglio di come è suonata all’Ariston. Bell’omaggio all’amica Ornella Vanoni.
VOTO 7 ½
VOTO COMPLESSIVO: 6 ½
Potrebbe interessarti anche
Patty Pravo a Sanremo 2026, testo e significato della canzone Opera (e perché fa discutere)
Patty Pravo torna a Sanremo 2026 con Opera: una ballad elegante e divisiva che racco...
Sanremo, Ditonellapiaga come Patty Pravo: chi titola una canzone Miss Italia si scotta. La Divina censurata nel ‘78
L’organizzatrice del concorso di bellezza ha annunciato iniziative legali contro la ...
Patty Pravo accusata di plagio, il suo Sanremo più difficile: Pigramente signora era la cover in italiano di una canzone americana (1987)
Non venne squalificata, ma fu investita dalle polemiche e si classificò solo 20esima...
Patty Pravo, quanti anni ha e cosa fa oggi: niente figli e un fidanzato giovanissimo
Patty Pravo, icona della musica italiana, a 76 anni continua a sorprendere tra palco...
Sanremo 2026, chi vince la serata cover: TonyPitony ribalta le quote, Sal Da Vinci c’è (ma occhio a Patty Pravo)
Sanremo 2026 si prepara alla serata Cover: TonyPitony sorprende le quote, Sal Da Vin...
Patty Pravo e le telefonate con Madonna: “Mi ha fatto una sorpresa”. La rivelazione prima di Sanremo
La cantante ha raccontato di avere sentito più volte la star americana, ma di non av...
Musica marzo 2026, gli album italiani in uscita tra ritorni e grandi attese: boom post Sanremo ma ci sono anche i Subsonica
Oltre a Patty Pravo e agli altri big sanremesi, anche il disco di Harry Styles e il ...
Sanremo, il ritiro di Patty Pravo: quella volta che la Divina abbandonò il Festival otto giorni prima. Doveva cantare "Donna con te"
La canzone portata al successo da Anna Oxa era stata presentata dalla voce de La Bam...