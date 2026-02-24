Patty Pravo, quanti anni ha e cosa fa oggi: niente figli e un fidanzato giovanissimo Patty Pravo, icona della musica italiana, a 76 anni continua a sorprendere tra palco e vita privata: niente figli e un fidanzato molto più giovane.

A pochi giorni da Sanremo 2026, Patty Pravo torna sotto i riflettori non solo per la sua musica, ma anche per la vita privata che da sempre incuriosisce il pubblico. L’artista romana, 76 anni, con alle spalle una carriera leggendaria, non ha mai nascosto le sue scelte: niente figli e relazioni fuori dagli schemi. Tra concerti, progetti futuri e un legame speciale con il giovane stilista Simone Folco, Patty continua a vivere seguendo le proprie regole. Scopriamo cosa fa oggi e come affronta il suo presente, tra musica e affetti.

Patty Pravo a Sanremo 2026 : quanto anni ha e cosa canta

Patty Pravo, nata Nicoletta Strambelli, è una delle voci più iconiche della musica italiana. A 76 anni, torna sul palco dell’Ariston con il brano "Opera", confermando la sua capacità di reinventarsi continuamente. La carriera dell’artista è costellata di successi e metamorfosi: dal Piper di Roma negli anni Sessanta fino ai palcoscenici internazionali, Patty ha sempre saputo sorprendere il pubblico con stile ed eleganza.

Cinque matrimoni, amori famosi e un percorso artistico che ha influenzato generazioni intere fanno di lei una leggenda vivente. La sua partecipazione a Sanremo non è solo un ritorno musicale, ma un’affermazione di libertà e passione per la scena.

Patty Pravo oggi: vita privata e scelte sui figli

Oggi Patty Pravo conduce una vita intensa e indipendente. Ha scelto consapevolmente di non avere figli, una decisione che definisce senza rimpianti: «Si può vivere pienamente anche senza maternità», ha spiegato, ricordando un momento giapponese con il suo primo amore, Gordon Fagetter.

La cantante ha sempre vissuto seguendo il proprio istinto, cresciuta sotto la guida della nonna Maria, donna libera e anticonformista, che le ha trasmesso un senso di autonomia e di spirito ribelle. La sua infanzia a Dorsoduro, tra libertà e creatività, ha forgiato la sua personalità fuori dagli schemi, pronta a sfidare ogni convenzione sociale e artistica.

Un legame speciale con Simone Folco: amore o affetto profondo?

Negli ultimi anni, l’attenzione dei media si è concentrata sul rapporto con Simone Folco, stilista e curatore d’immagine di 35 anni. Conosciuto nel 2012 durante un concerto, Folco diventa rapidamente il suo collaboratore più fidato, occupandosi dei costumi di scena e dei dettagli del look. Nonostante la differenza d’età e la complicità evidente, il loro legame è descritto come affetto fraterno: «Esistono molti tipi di amore», spiega Patty. Simone conferma: per loro è una vera famiglia. La collaborazione si rinnova oggi per Sanremo 2026, con Folco che firma ogni particolare della presenza scenica dell’artista.

Oltre a Sanremo, Patty Pravo si prepara al Garda Festival e al suo tour Ho provato tutto, un titolo che racconta perfettamente la sua vita: trasgressiva, curiosa e mai banale. La cantante ha affrontato ogni esperienza senza compromessi, dalle droghe alla libertà sentimentale, mostrando sempre chi è davvero.

