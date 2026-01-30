Patty Pravo e l’amicizia con Madonna: “Mi ha fatto una sorpresa”. il retroscena su ‘La Bambola’ La cantante ha raccontato di avere sentito più volte la star americana, ma di non avere saputo niente della cover de ‘La bambola’ fino alla sua uscita

Patty Pravo svela i segreti della sua amicizia con Madonna. Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, infatti, la cantante veneziana ha raccontato il suo legame con la star americana e ha parlato delle numerose telefonate attraverso le quali le due amiche e colleghe si sentono regolarmente, rivelando anche di avere ricevuto una ‘sorpresa’. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Patty Pravo e le telefonate con Madonna: il retroscena su ‘La Bambola’

"Noi siamo in comunicazione, così ci sentiamo ogni tanto… Lei mi chiama, io la chiamo e mi racconta qualcosa…" ha raccontato Patty Pravo a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, parlando della sua amicizia con Madonna. Nella puntata uscita oggi venerdì 30 gennaio 2026, infatti, la cantante veneziana ha rivelato di sentirsi frequentemente con l’icona del pop statunitense. Quest’ultima, inoltre, ha proprio recentemente pubblicato una cover de ‘La bambola’ (storica hit di Patty Pravo del 1968), utilizzata poi in uno spot di Dolce & Gabbana.

"Non me l’aspettavo" ha confessato Patty Pravo, svelando di non avere mai saputo del progetto della sua amica e collega: "Me l’ha tenuto nascosto". La cantante è stata ovviamente contenta della cover di Madonna ("Mi ha fatto una sorpresa") e ha sottolineato la genuinità dell’amica: "Lei è deliziosa, è molto più normale di quanto sembri".

Sanremo 2026 e il tour dopo il Festival: i progetti futuri della cantante

Patty Pravo sarà a breve impegnata sul palco del teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, di scena dal 24 al 28 febbraio 2026. La cantante figura infatti tra i ‘Big’ scelti da Carlo Conti e prenderà parte alla kermesse per l’undicesima volta in carriera (il record di 15 partecipazioni è di Al Bano, Peppino di Capri, Toto Cutugno e Milva) con il brano ‘Opera’. Subito dopo – quasi senza sosta – Patty sarà impegnata in una tournée italiana chiamata proprio Opera Tour, che partirà l’8 aprile a Firenze e si chiuderà il 17 maggio a Roma dopo le tappe di Varese, Torino, Bologna, Milano, Cremona, Bergamo e Padova. Di seguito l’elenco completo delle tappe del tour:

8 Aprile – Firenze | Teatro Verdi

10 Aprile – Varese | Teatro Intred

12 Aprile – Torino | Teatro Colosseo

20 Aprile – Bologna | Teatro Europauditorium

6 Maggio – Milano | Teatro Arcimboldi

8 Maggio – Cremona | Teatro Infinity 1

10 Maggio – Bergamo | Choruslife Arena

14 Maggio – Padova | Gran Teatro Geox

17 Maggio – Roma | Teatro Brancaccio

