Patrizia Reggiani, malore in vacanza a Riccione: cosa è successo e come sta Lady Gucci La 77enne ha accusato un malore sulla terrazza della sua suite a Riccione: soccorsa dalla sua assistente, è stata trasportata d’urgenza all’Infermi di Rimini.

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Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Infermi di Rimini dopo un malore accusato durante una vacanza a Riccione. La 77enne, conosciuta come "Lady Gucci" e condannata per essere stata la mandante dell’omicidio dell’ex marito, si trovava in un hotel della Riviera quando si è sentita male. A dare l’allarme è stata la sua assistente, che era con lei al momento dell’accaduto.

Patrizia Reggiani, il malore sulla terrazza della suite a Riccione

Reggiani era arrivata a Riccione alla fine di luglio insieme alla sua assistente personale. Aveva scelto un albergo quattro stelle per trascorrere alcune settimane di vacanza e, secondo le ricostruzioni, nella mattinata di lunedì 3 agosto si trovava nella terrazza della suite.

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È proprio lì che avrebbe accusato il malore. La collaboratrice che era con lei si è accorta della situazione e ha immediatamente chiesto aiuto. Il personale dell’hotel ha quindi fatto scattare l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118.

Dopo le prime cure direttamente nella struttura, per Reggiani è stato disposto il trasferimento urgente all’ospedale Infermi di Rimini. Le sue condizioni sono apparse inizialmente preoccupanti e i medici hanno deciso di ricoverarla in terapia intensiva.

Le condizioni: prognosi riservata, ma arrivano segnali positivi

La situazione rimane delicata. La prognosi è riservata, anche se nelle ore successive al ricovero sarebbero arrivati alcuni segnali incoraggianti: il quadro clinico avrebbe infatti mostrato un lieve miglioramento.

Non è stata ancora individuata con certezza la causa del malore. Tra le possibilità considerate c’è anche quella di una prolungata esposizione al sole, resa particolarmente delicata dalle alte temperature di questi giorni. Al momento, però, non ci sono conferme definitive e saranno gli accertamenti medici a stabilire cosa abbia provocato il malore. Intanto Reggiani continua a essere seguita dall’équipe dell’Infermi, mentre i familiari attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Dal matrimonio con Maurizio Gucci alla notorietà

Il nome di Patrizia Reggiani è legato da oltre trent’anni a uno dei casi di cronaca nera più celebri d’Italia. Nata a Vignola nel 1948, conobbe Maurizio Gucci all’inizio degli anni Settanta. La coppia, sposata nel 1972, ebbe due figlie e visse anche a New York, dove Patrizia frequentò gli ambienti dell’alta società e della moda. La sua vita cambiò radicalmente dopo l’omicidio di Maurizio Gucci, ucciso a Milano nel 1995. Reggiani, che si è sempre dichiarata innocente, venne successivamente condannata come mandante del delitto a 26 anni di carcere. Dopo aver trascorso circa 17 anni dietro le sbarre, tornò libera nel 2016 grazie alla buona condotta. Nel 2011 aveva rifiutato un’opportunità di lavoro fuori dal carcere con una frase rimasta celebre: "Non ho mai lavorato in vita mia". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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