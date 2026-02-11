Patrizia De Blanck, l’ultimo saluto e la scelta della figlia Giada: “Funerale semplice, così com’era il suo stile” Nel pieno del dolore per la perdita della madre, Giada De Blanck ha scritto un commovente messaggio social annunciando anche i dettagli per l’ultimo saluto.

La scomparsa di Patrizia De Blanck, avvenuta l’8 febbraio 2026 a 85 anni, a seguito di una grave malattia, ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano e, inevitabilmente, la vita della figlia Giada De Blanck. Ma è proprio lei che, dopo essere rimasta accanto alla madre fino all’ultimo momento, ha voluto ringraziare tutti per il sostegno e l’affetto ricevuto attraverso un lungo e commovente messaggio sui social, annunciando anche i dettagli del funerale di Patrizia: ecco le sue parole.

Patrizia De Blanck, l’ultimo saluto sarà "semplice, così com’era il suo stile"

Pubblicando su Instagram un’immagine della chiesa nella quale si svolgeranno i funerali di Patrizia De Blanck, la figlia Giada ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento alle tante persone che hanno espresso affetto e sostegno in questo difficile momento, annunciando anche tutti i dettagli per l’ultimo saluto alla sua amatissima mamma. "Questo è per me il messaggio più difficile da scrivere, ma anche quello colmo di maggiore gratitudine. L’affetto che tutti voi avete dimostrato, e continuate a dimostrare, per mia mamma, racconta meglio di qualsiasi parola quanto fosse una donna amata. Oggi la piangono anche coloro che un tempo la contestavano. Era una donna straordinaria, di carattere, libera, ma al tempo stesso semplice, nonostante tutto ciò che si potesse pensare di lei. Ed è per questo che ho scelto per lei un funerale semplice, così com’era il suo stile".

Funerali Patrizia De Blanck, quando e dove si svolgeranno

Nel pieno del suo dolore, Giada De Blanck ha quindi annunciato le scelte fatte in merito al funerale della madre, comunicando i dettagli per chi vorrà portare a Patrizia il suo saluto. "Nel rispetto della libertà e del sentire di ciascuno, ho preferito che non ci fossero fiori, ma opere di bene. Chi desidera portare un fiore potrà farlo. Chi invece vorrà compiere un gesto di solidarietà insieme a me sappia che mamma avrebbe preferito questo: all’esterno della chiesa sarà presente un corner per una donazione, di qualsiasi tipo, a favore di un’associazione che si occupa della lotta ai tumori alle ossa nei bambini. I funerali si svolgeranno giovedì mattina alle ore 11, nella chiesa di Ponte Milvio ‘Gran madre di Dio’, dove chi lo vorrà potrà dare un ultimo saluto a una mamma speciale, a una donna unica. Manca a me come l’aria che respiro, ma so che mancherà anche a tutti voi".

Attenendo la possibilità di salutare Patrizia per l’ultima volta ai funerali di giovedì 12 febbraio, sono tantissime le persone, sia comuni che dello spettacolo, che al di sotto del post di Giada hanno inviato messaggi di grande supporto e affetto.

