Addio a Patrizia De Blanck, la contessa icona della TV: le cause della morte, la malattia 'nascosta' e il dolore della figlia Giada La contessa Patrizia De Black è morta all'età di 85 anni. Il messaggio straziante della figlia Giada e la battaglia contro la malattia vissuta in silenzio.

Patrizia De Blanck è morta all’età di 85 anni. Personaggio eccentrico, opinionista televisiva, protagonista della mondanità romana e dei reality show più seguiti, ha attraversato oltre sessant’anni di spettacolo italiano lasciando un segno riconoscibile e divisivo. La notizia della sua scomparsa ha colpito il pubblico e il mondo della tv ed è stata resa pubblica dalla figlia Giada con un messaggio carico di dolore condiviso sui social.

Negli ultimi anni Patrizia De Blanck era tornata al centro dell’attenzione mediatica grazie alle sue partecipazioni televisive, diventando un volto familiare anche per le nuove generazioni grazie al suo carattere fumantino e arguto.

Addio Patrizia De Blanck, le cause della morte e il dolore della figlia Giada

Ad annunciare la morte di Patrizia De Blanck è stata la figlia Giada De Blanck, che su Instagram ha scritto:

«Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore».

Nel messaggio successivo, Giada ha raccontato il legame profondissimo che la univa alla madre:

«Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla… Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato».

La figlia ha spiegato che Patrizia De Blanck è morta dopo aver affrontato una grave e devastante malattia, vissuta lontano dai riflettori. Giada ha raccontato di aver scelto il silenzio e la riservatezza per proteggere la madre durante questo periodo estremamente difficile:

«Speravo come altre volte che avremmo – da guerriere quali siamo sempre state – vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo».

E ancora:

«Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me».

Chi era la Contessa Patrizia De Blanck: le origini nobili e il lavoro in Tv

Patrizia De Blanck è nata a Roma il 9 novembre 1940. Figlia dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, la sua infanzia fu segnata dall’esilio dopo la rivoluzione di Fidel Castro, che costrinse la famiglia ad abbandonare l’isola e a perdere il proprio patrimonio.

Il debutto in televisione arrivò giovanissima, a soli 18 anni, come valletta del programma Il Musichiere condotto da Mario Riva. Dopo un lunghissimo periodo lontano dal piccolo schermo, pur restando un personaggio cardine della mondanità capitolina, all’inizio degli anni 2000 divenne nuovamente una presenza fissa della Tv. Il ritorno alla grande popolarità avvenne grazie a Piero Chiambretti, che la volle nel suo show su Rai 2 Chiambretti c’è, rilanciandola come opinionista televisiva.

Negli anni successivi partecipò a numerosi programmi di successo, tra cui Il Ristorante, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello VIP, dove conquistò il pubblico con il suo carattere diretto e senza filtri. Nel 2008 pubblicò l’autobiografia A letto col diavolo e nel 2011 apparve al cinema nel film Vacanze di Natale a Cortina. Successivamente è apparsa di frequente opinionista ai programmi condotti Pomeriggio Cinque e Domenica Live di Barbara D’Urso..

Vita privata: i due mariti e la figlia Giada

Nel corso della sua vita Patrizia De Blanck si è sposata due volte. Il primo matrimonio risale al 1960 con il baronetto inglese Anthony Leigh Milne, un’unione durata pochi mesi. Nel 1971 sposò Giuseppe Drommi, console di Panama. Dal secondo matrimonio nacque nel 1981 l’unica figlia, Giada De Blanck, con la quale ha condiviso un rapporto intensissimo, fatto di amore, conflitti e una profonda dipendenza affettiva, emersa con forza nelle parole scritte dalla figlia dopo la sua scomparsa:

«Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci».

