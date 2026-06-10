Patrizia Caselli e quel rapporto speciale con il cinema: affiancò Edoardo Leo in uno dei suoi primi film Protagonista del primo lungometraggio italiano completamente digitale, la conduttrice aveva anche affiancato Edoardo Leo in una delle sue prime apparizioni

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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A soli 66 anni ci ha lasciato, dopo una lunga malattia, Patrizia Caselli, nota conduttrice e showgirl, per anni tra i volti più noti di Rai 1. Da giovanissima aveva lavorato nel mondo delle pubblicità e del cinema al fianco di Nanni Loy, facendosi poi un nome nelle televisioni private come Antennatre a Telealtomilanese. Nel 1987 il debutto in Rai con Bella d’estate su Rai2 a cui seguirono Chi tiriamo in ballo?, Master 88 e, con Luciano Rispoli, La rete. Per tre anni, dal 1991 al 1994 fu una presenza fissa nel pomeriggio di Rai 1 con Detto tra noi, che poi diventerà La vita in diretta. Nel 2000 tornò al cinema con La fabbrica del Vapore, un lungometraggio che segnò un momento fondamentale per il cinema italiano, ma affiancò anche Edoardo Leo in una delle sue prime apparizioni sul grande schermo.

Patrizia Caselli al cinema con Edoardo Leo in Dentro la città e dove vederlo in streaming

Nel 2000, dopo la morte di Bettino Craxi, a cui era stata legata dal 1991, Patrizia Caselli tornò al cinema, ambiente che aveva frequentato da giovanissima, con La fabbrica del vapore, lungometraggio diretto da Ettore Pasculli e in cui lei interpretava Gloria, una regista televisiva. La storia racconta di Antonella, un architetto che fatica a dimenticare il marito, recentemente scomparso. Il film, per quanto poco conosciuto, è da considerarsi una pietra miliare nella storia del cinema italiano, in quanto è riconosciuto ufficialmente come il primo lungometraggio a essere stato girato, montato e proiettato in formato interamente digitale. Attualmente, però, è impossibile da reperire in streaming.

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Disponibile su Amazon Prime Video è, invece, l’altro film in cui ha recitato Patrizia Caselli, Dentro la città, una delle prime pellicole con protagonista un giovanissimo Edoardo Leo. Poliziesco, racconta di una caserma di polizia della periferia di Roma in cui viene mandato il commissario Aldo Chessari (Giorgio Colangeli). Al suo fianco il giovane Lorenzo Corsi (Leo), suo vice e appena diplomato in accademia, che finirà per scontrarsi con la durezza della realtà della vita di polizia. Distaccamento quasi di frontiera, il commissariato è visto con una sorta di punizione per reclute e teste calde. Patrizia Caselli veste i panni del magistrato Mara. Dentro la città, come detto, è disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video.

La vita privata e la morte

Da anni Patrizia Caselli lottava contro un tumore, un carcinoma polmonare al terzo stadio come aveva lei stessa raccontato nel 2024. Una lotta che aveva ammesso di stare vivendo con paura: "Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio". Dopo la relazione con Craxi era stata sposata con Alberto Bossi, medico, assieme al quale aveva adottato un figlio, Francois.

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