Chi è Francois, il figlio adottivo di Patrizia Caselli: "Mi mancano i tre anni in cui nessuno lo ha cullato"
Dopo le lunghe e travagliate relazioni con Walter Chiari e Bettino Craxi l’ex conduttrice adottò un figlio insieme all’ex marito Alberto Bossi: la storia
Il mondo dello spettacolo saluta Patrizia Caselli per l’ultima volta. L’ex conduttrice, infatti, è morta ieri mercoledì 9 giugno 2026 all’età di 66 anni. Dopo una lunga e dura battaglia contro un carcinoma polmonare diagnosticato due anni fa, Caselli è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, l’ex marito Alberto Bossi e il figlio adottivo François. Scopriamo tutta la loro storia.
Patrizia Caselli e il figlio adottivo François: il legame speciale e la morte
Nel 1994 Patrizia Caselli si allontanò dal mondo dello spettacolo e della televisione per seguire l’allora compagno Bettino Craxi ad Hammamet, in Tunisia, durante i turbolenti anni di ‘esilio’ dell’ex presidente del Consiglio per sottrarsi alle conseguenze giudiziarie delle inchieste di Mani Pulite. Da allora l’ex conduttrice non fece più vedere sul piccolo schermo ma nel 2024, intervistata dal Corriere della Sera, raccontò pubblicamente del carcinoma polmonare al terzo stadio che l’aveva colpita. "Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio" aveva ammesso Caselli in una toccante intervista, aggiungendo come uno dei momenti più brutti della sua tremenda esperienza fu proprio spiegare il tutto a François, il figlio di origini congolesi adottato insieme all’ex marito Alberto Bossi: "Mi ha risposto ‘supereremo anche questa’. È la frase che ci siamo ripetuti anche durante la difficile separazione da suo padre".
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Patrizia Caselli aveva definito François il suo "passaggio nel mondo", uno spartiacque fondamentale della sua vita. "Per me essere un genitore adottivo unisce più del legame di sangue, per l’esercizio continuo di non cadere nel vuoto che abbiamo entrambi" aveva raccontato l’ex conduttrice, confessando: "Mi mancano i tre anni in cui nessuno lo ha cullato, accudito. Con questo vuoto fai i conti, non lo ripari".
La vita privata e sentimentale di Patrizia Caselli (prima e dopo l’addio alla tv)
Dopo la lunga e chiacchierata relazione con Walter Chiari nata nel 1979 lavorando insieme in televisione e terminata nel 1987, Patrizia Caselli è stata legata a Bettino Craxi per quasi nove anni. L’ex conduttrice – come detto – seguì l’ex presidente del Consiglio anche ad Hammamet, dove rimase al suo fianco (cercando di non farsi scoprire dalla moglie Anna) nel corso della latitanza e fino alla sua morte nel 2000. Successivamente è stata sposata con il medico Alberto Bossi, con il quale ha adottato il figlio François.
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