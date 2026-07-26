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Ryan Gosling, un uomo di successo: a quanto ammonta il patrimonio dell'attore e quanto ha guadagnato dai suoi film

Dai tempi del Mickey Mouse Club, il volto di La La Land, Ken in Barbie e di Project Hail Mary ne ha fatta di strada: ecco i suoi film più di successo

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Attore di talento, che ha dimostrato sin da bambino, e dannatamente versatile, in grado di destreggiarsi ugualmente in ruoli comici quanto in interpretazioni più drammatiche e sentite: la carriera di successo di Ryan Gosling è dovuta in larghissima parte alla sua bravura. Una cammino nel mondo dello spettacolo cominciato quando era giovanissimo e che lo ha portato ad accumulare una discreta fortuna. Ma a quanto ammonta il patrimonio di Ryan Gosling e quanto ha guadagnato dai suoi film?

Quanto ha guadagnato Ryan Gosling dai suoi film e a quanto ammonta il suo patrimonio?

Attualmente, il patrimonio netto di Ryan Gosling è stimato in circa 70 milioni di dollari. Gran parte di esso, se non quasi tutto, arriva dalla sua carriera da attore, cominciata quando era giovanissimo nel Mickey Mouse Club nei primi anni ’90. Gosling ha infatti un lungo passato di televisione, prima di approdare nel mondo del cinema. Molti, per esempio, lo ricorderanno per il ruolo del giovane Hercules nella serie, appunto, Young Hercules in onda tra il 1998 e il 1999. La svolta nella sua carriera arriva nel 2001, quando ottiene il ruolo del protagonista nel film The Believer di Henry Bean, ma è con Le pagine della nostra vita (2004) che diventa una star internazionale.

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Da quel momento la sua carriera è stata costellata da pellicole di successo e anche molto varie tra di loro. Ha raccolto molti consensi dalla critica per la sua performance in Half Nelson (2006), a cui hanno fatto seguito Lars e una ragazza tutta sua (2007), Crazy, stupid love (2011), Drive (2011), La grande scommessa (2015) e The Nice Guys (2016). Nello stesso anno ha vestito i panni di Sebastian, pianista jazz nel successo di critica e botteghino La La Land, uno dei ruoli che hanno maggiormente definito la sua carriera. Poi Blade Runner 2049 (2017), First Man (2018) e The Grey Man (2022). Nel 2023 è stato Ken in Barbie, ottenendo una candidatura al premio Oscar come miglior attore non protagonista. Quest’anno è stato il turno di Project Hail Mary, un altro enorme successo commerciale da ben 680 milioni di dollari al botteghino.

Una strada lunghissima, partita dallo show di Topolino

Ne ha fatta, Ryan Gosling, di strada quando si parla di guadagni. Dai circa 185 dollari a settimana ai tempi del Mickey Mouse Club è arrivato a guadagnare 29 milioni di dollari nel 2017 grazie al successo di La La Land, stando a quanto riportato da Forbes. Per Barbie ha incassato 12,5 milioni di dollari, mentre per The Grey Man ne ha portati a casa circa 20. Per la sorpresa di nessuno, il suo film di maggior successo al botteghino è proprio Barbie, che ha incassato la bellezza di 1,45 miliardi di dollari. A quello fanno seguito i già citati Project Hail Mary e La La Land, quest’ultimo in grado di raccogliere oltre 446 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 30.

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