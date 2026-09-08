Patrick Rossi Gastaldi, l’ex prof non risparmia Amici: “È tutto indotto da Maria”. L’attacco L’ex insegnante di recitazione si è concesso qualche frecciata nei confronti del talent e dei suoi meccanismi: “A metà stagione Maria individuava il vincitore”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Patrick Rossi Gastaldi torna a parlare degli anni trascorsi nella scuola di Amici e lo fa senza risparmiare critiche al programma che, per otto anni, lo ha visto protagonista come insegnante di recitazione. In una lunga intervista a Fanpage, infatti, l’ex professore ricostruisce il suo rapporto con Maria De Filippi (definito comunque "bellissimo"), raccontando anche un sistema televisivo rivedibile sotto molti punti di vista, a partire da certe dinamiche. Al centro del suo racconto ci sono soprattutto i voti degli allievi, il ruolo della conduttrice e la scelta dei vincitori. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli

Patrick Rossi Gastaldi su Amici: "A metà stagione Maria aveva già individuato il vincitore"

In un’ampia intervista rilascia a Fanpage Patrick Rossi Gastaldi descrive Amici come un meccanismo nel quale la televisione finiva per prevalere sull’insegnamento. "Quello che conta è il reality, e il reality non è mai vero, è sempre indotto" sostiene l’ex docente, spiegando perché oggi ritenga poco sensato insegnare recitazione in un contesto televisivo: "Insegnare la recitazione o il teatro a dei ragazzi che vengono filmati mentre ascoltano, mentre provano, non è mai un bene. È un concetto sbagliato, se vuoi fare questo mestiere". Il passaggio più duro riguarda però il ruolo attribuito a Maria De Filippi nella gestione dei voti. Rossi Gastaldi parla di un vero e proprio ‘dogma’: "È tutto indotto da Maria". E racconta episodi nei quali – secondo la sua versione – agli insegnanti sarebbe stato chiesto di sostenere determinate valutazioni: "Prima delle dirette ci dicevano di non fare le facce quando parlava Maria, perché poi in diretta ci diceva: ‘Patrick, hai dato 4, perché?’. Ma era lei che aveva voluto che dessi 4, e io dovevo giustificare il suo voto che mi aveva indotto precedentemente". Alla domanda se anche i voti fossero quindi "indotti", la risposta è netta: "Spesso sì. A metà stagione Maria aveva già individuato il vincitore". E alla domanda sull’esistenza di un percorso privilegiato per accompagnarlo alla vittoria, aggiunge: "Certo".

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Il rapporto con Maria: "Bellissimo", ma lei è la "comandante"

Nonostante le accuse sul funzionamento del programma, Rossi Gastaldi non descrive Maria De Filippi come una nemica. Al contrario, sottolinea più volte la qualità del loro rapporto e ricorda di aver contribuito a portare in televisione esperienze teatrali, come il musical Footloose. "Avevo un ottimo rapporto con lei", racconta, ricordando anche di aver convinto la conduttrice a produrre lo spettacolo con gli allievi. Il giudizio sul programma attuale è infatti meno severo di quanto potrebbero far pensare le sue dichiarazioni sul passato: "Devo dire che il Serale è spettacolare: Maria fa bene quelle cose. Non mi piacciono le liti, non mi sono mai piaciute, e non mi piacciono le competizioni. Però è cambiato totalmente". Rossi Gastaldi riconosce alla conduttrice una capacità di controllo fuori dal comune: "Lei è molto padrona, ed è un talento anche quello. È padrona dello studio e di quello che fa. Su questo non c’è nulla da dire".

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