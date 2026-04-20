Addio a Patrick Muldoon, chi era l'attore e le cause della morte della star di Starship Troopers A soli 57 anni è scomparso il volto di Austin Reed nella famosa soap opera Il tempo della nostra vita

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Domenica 19 aprile, improvvisamente e a soli 57 anni, è morto Patrick Muldoon, attore famoso per la propria partecipazione a serie e film di successo come Starship Troopers, Melrose Place e Il tempo della nostra vita. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia, come riporta il sito Deadline, la causa del decesso sarebbe un attacco cardiaco.

Morto a 57 anni Patrick Muldoon, le cause del decesso

Nato a San Pedro, in California, il 27 settembre 1968, Muldoon – all’anagrafe William Patrick Muldoon III – si era laureato nel 1991 alla University of Southern California, dove aveva militato anche nella squadra di football dei Trojans. Dal 1992 al 1995 è stato Austin Reed nella soap opera Il tempo della nostra vita, ruolo ripreso poi tra 2011 e 2012. Dal 1995 al 1996 è invece stato il malvagio Richard Hart nella serie cult Melrose Place. Al cinema i fan della fantascienza lo ricordano senza dubbio per il ruolo Zander Barcalow in Starship Troopers (1997) diretto da Paul Verhoeven. Durante la sua carriera ha preso parte anche a titoli come Stigmate (1997), C’era una truffa a Hollywood (2020) e Detective Marlowe (2020), oltre a numerose produzioni televisive.

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Nel corso di quest’anno uscirà suo ultimo film, il thriller Dirty Hands. Oltre a quella per la recitazione, Muldoon aveva anche una grandissima passione per la musica: era infatti cantante e frontman della band rock The Sleeping Masses. La compagna Miriam Rothbart, i genitori Deanna e Patrick Muldoon Sr., la sorella Shana con il marito Ahmet Zappa e i nipoti Halo e Arrow ne hanno comunicato la scomparsa a soli 57 anni a causa di un arresto cardiaco. Soprannominato "Bobo" da chi gli voleva bene, è ricordato come una persona "generosa, carismatica e piena di vita", capace di lasciare un segno umano oltre che professionale. Lo scorso marzo aveva partecipato ai Saturn Awards.

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