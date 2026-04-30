Morte Patrick Muldoon, svolta nel caso e scoperte sconcertanti: la verità sulle cause del decesso
Dopo giorni di dubbi, arriva la verità sulla scomparsa del celebre attore trovato senza vita a 57 anni
A pochi giorni dall’improvvisa scomparsa di Patrick Muldoon, sono stati diffusi i dettagli sulle cause del decesso. L’attore, amatissimo per i suoi ruoli in Melrose Place e I giorni della nostra vita, si è spento lo scorso 19 aprile a soli 57 anni.
Com’è morto Patrick Muldoon
Stando al certificato di morte (ripreso dalla rivista People), il decesso è avvenuto a causa di un infarto miocardico. Il quadro clinico era però aggravato da alcune patologie di cui l’attore soffriva da tempo: un’embolia polmonare e una coagulopatia ereditaria, una rara condizione genetica che compromette la normale coagulazione del sangue. I funerali si sono svolti in forma privata e la salma è stata cremata il 28 aprile.
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Il volto di Muldoon resterà legato per sempre alla televisione degli anni ’90. È stato il primo a interpretare Austin Reed ne I giorni della nostra vita, per poi vestire i panni di Richard Hart nell’iconico Melrose Place. Anche il cinema gli aveva regalato la popolarità internazionale: nel 1997 era stato infatti tra i protagonisti del film di fantascienza Starship Troopers.
L’ultima apparizione prima della morte
La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche perché, proprio poco prima di morire, l’attore si era mostrato molto attivo sui social. Era entusiasta per il suo ultimo progetto, il thriller Kockroach, dove lavorava come produttore accanto a nomi del calibro di Chris Hemsworth e Taron Egerton.
Sui social è subito scattata l’ondata di affetto da parte di chi aveva condiviso il set con lui. Lisa Rinna, sua storica partner professionale, lo ha ricordato con un semplice cuore spezzato, mentre Alison Sweeney ha affidato a X un pensiero molto dolce: "Patrick era una persona rara: di un talento immenso, ma soprattutto gentile e generoso. Mi fece sentire a casa fin dal mio primo giorno nella soap. Ci mancherà tantissimo."
Muldoon lascia la compagna Miriam Rothbart, i genitori, la sorella Shana e i nipoti. Una perdita che lascia un grande vuoto non solo nella sua famiglia, ma in un’intera generazione di fan che è cresciuta seguendo le sue serie.
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