Patrick Dempsey, da Derek di Grey’s Anatomy a killer spietato: in questa nuova serie Tv lascerà tutti senza fiato Il volto amatissimo di Grey’s Anatomy si trasforma in un killer a sangue freddo (malato): Patrick Dempsey tra crimine, segreti e dramma nella nuova serie Fox.

Lo sappiamo, in tanti (forse tutti) lo ricordano nei panni di un affascinante medico in Grey’s Anatomy e il suo addio ha sconvolto milioni di fan. Adesso, però, preparatevi perché molto presto vedrete un Patrick Dempsey completamente diverso da quelle vesti: irriconoscibile, spietato e brutale. L’attore sarà protagonista della nuova serie Fox, Memory Of a Killer, ispirata al thriller belga La Memoire Du Tueur, e di cui è stato rilasciato il teaser trailer. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Memory Of a Killer, Patrick Dempsey irriconoscibile nel trailer della nuova serie: di cosa parla e cast

Fan di tutto il mondo preparatevi, presto potrete rivedere nuovamente in tv il vostro amato Patrick Dempsey. Memory Of a Killer è la nuova serie di cui è protagonista, ispirata al thriller belga La Mémoire Du Tueur, scritta da Ed Whitmore e Tracey Malone. La serie debutterà negli Stati Uniti a gennaio ma non è ancora nota la data di uscita internazionale. Tuttavia, nel trailer pubblicato di recente, si nota il suo sguardo ipnotico, freddo, e questo lascia intendere che non avrà pietà dei suoi nemici. Angelo Ledda, sicario di New York (Dempsey), scopre di avere l’Alzheimer, e i primi sintomi di questa malattia iniziano a complicare notevolmente la sua doppia vita. Sua figlia incinta riceve minacce legate al passato del padre, mentre Angelo sospetta che la morte della moglie non sia stata un incidente. Ad aiutarlo c’è Dutch, vecchio amico e ristoratore italo-americano, che gli affida i suoi incarichi. Nel cast, oltre a Patrick Dempsey, vedremo anche: anche Michael Imperioli nel ruolo di Dutch. Richard Harmon interpreta il sicario Joe, Odeya Rush è Maria, la figlia di Angelo, e Daniel David Stewart è Jeff, il marito di Maria. Peter Gadiot veste i panni del poliziotto Dave, Gina Torres interpreta l’agente speciale Linda Grant, e Michaela McManus è Nicky, direttrice di un club frequentato dai mafiosi.

Patrick Dempsey, celebre per il ruolo di Derek Shepherd in Grey’s Anatomy, ha continuato la sua carriera con progetti come Diavoli insieme ad Alessandro Borghi. Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, da questa nuova serie? Be’, non ci resta che guardarla!

Quando e dove vedremo in streaming la serie in Italia

Proprio riguardo la visione però, dobbiamo fare chiarezza su una cosa. Memory Of a Killer debutterà in America a gennaio su Fox. Le puntate della prima stagione potrebbero essere 10 o 13 e, per quanto riguarda la messa in onda in Italia, non sappiamo ancora chi acquisterà i diritti per trasmetterla. Noi vi aggiorneremo.

