Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Patrick Dempsey, da Derek di Grey’s Anatomy a killer spietato: in questa nuova serie Tv lascerà tutti senza fiato

Il volto amatissimo di Grey’s Anatomy si trasforma in un killer a sangue freddo (malato): Patrick Dempsey tra crimine, segreti e dramma nella nuova serie Fox.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Lo sappiamo, in tanti (forse tutti) lo ricordano nei panni di un affascinante medico in Grey’s Anatomy e il suo addio ha sconvolto milioni di fan. Adesso, però, preparatevi perché molto presto vedrete un Patrick Dempsey completamente diverso da quelle vesti: irriconoscibile, spietato e brutale. L’attore sarà protagonista della nuova serie Fox, Memory Of a Killer, ispirata al thriller belga La Memoire Du Tueur, e di cui è stato rilasciato il teaser trailer. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Memory Of a Killer, Patrick Dempsey irriconoscibile nel trailer della nuova serie: di cosa parla e cast

Fan di tutto il mondo preparatevi, presto potrete rivedere nuovamente in tv il vostro amato Patrick Dempsey. Memory Of a Killer è la nuova serie di cui è protagonista, ispirata al thriller belga La Mémoire Du Tueur, scritta da Ed Whitmore e Tracey Malone. La serie debutterà negli Stati Uniti a gennaio ma non è ancora nota la data di uscita internazionale. Tuttavia, nel trailer pubblicato di recente, si nota il suo sguardo ipnotico, freddo, e questo lascia intendere che non avrà pietà dei suoi nemici. Angelo Ledda, sicario di New York (Dempsey), scopre di avere l’Alzheimer, e i primi sintomi di questa malattia iniziano a complicare notevolmente la sua doppia vita. Sua figlia incinta riceve minacce legate al passato del padre, mentre Angelo sospetta che la morte della moglie non sia stata un incidente. Ad aiutarlo c’è Dutch, vecchio amico e ristoratore italo-americano, che gli affida i suoi incarichi. Nel cast, oltre a Patrick Dempsey, vedremo anche: anche Michael Imperioli nel ruolo di Dutch. Richard Harmon interpreta il sicario Joe, Odeya Rush è Maria, la figlia di Angelo, e Daniel David Stewart è Jeff, il marito di Maria. Peter Gadiot veste i panni del poliziotto Dave, Gina Torres interpreta l’agente speciale Linda Grant, e Michaela McManus è Nicky, direttrice di un club frequentato dai mafiosi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Patrick Dempsey, celebre per il ruolo di Derek Shepherd in Grey’s Anatomy, ha continuato la sua carriera con progetti come Diavoli insieme ad Alessandro Borghi. Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, da questa nuova serie? Be’, non ci resta che guardarla!

Quando e dove vedremo in streaming la serie in Italia

Proprio riguardo la visione però, dobbiamo fare chiarezza su una cosa. Memory Of a Killer debutterà in America a gennaio su Fox. Le puntate della prima stagione potrebbero essere 10 o 13 e, per quanto riguarda la messa in onda in Italia, non sappiamo ancora chi acquisterà i diritti per trasmetterla. Noi vi aggiorneremo.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Eric Dane (Grey's Anatomy) sarà nel cast della seconda stagione della serie Brillant Minds

Eric Dane sfida la SLA nella vita reale e sullo schermo: da Grey’s Anatomy a pompiere eroico in questa serie infuocata

L’attore di Grey’s Anatomy affronta la SLA interpretando un pompiere che lotta tra i...
Kimberly Hébert Gregory, morta l'attrice di Grey's Anatomy e The Big Bang Theory dove rivederla in streaming

Kimberly Hébert Gregory, morta l’attrice di Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory: dove rivederla

Addio a Kimberly Hébert Gregory, attrice di Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory: si...
Dexter Resurrection 2, confermata la seconda stagione mentre il prequel Original Sin è stato cancellato

Dexter Resurrection 2 si farà, ma il prequel Original Sin viene cancellato senza esitazione: il perché di Showtime

Paramount e Showtime scelgono la via più sicura: l'amatissima serie Resurrection avr...
Dexter: Resurrection, la seconda stagione della serie si farà

Dexter Resurrection 2: Michael C. Hall annuncia la seconda stagione con un video che grida vendetta

Michael C. Hall torna nei panni di Dexter: tra inseguimenti, segreti e un figlio sco...
I film in onda in TV stasera, giovedì 25 settembre 2025: Alessandro Gassmann è troppo "ignorante"

I film in onda in TV stasera, giovedì 25 settembre 2025: Alessandro Gassmann è troppo "ignorante"

I migliori film della serata di giovedì 25 settembre 2025: l'attore romano alla prov...
Dexter: Original Sin

Dexter: Original Sin, scoppia la polemica dopo la cancellazione della serie: qualcosa non torna

La brutta notizia sulla serie prequel del franchise di Dexter ha scatenato migliaia ...
The Pitt, la serie con Noah Wyle (protagonista anche di E.R.) arriverà in streaming su NOW TV

ER e Grey’s Anatomy conquistano gli Emmy Awards 2025: la serie migliore dell'anno presto su NOW TV

Noah Wyle è di nuovo in corsia con una serie che mescola il mito di ER con i drammi ...
I film in onda in TV stasera, giovedì 23 ottobre 2025: Raoul Bova e la drammatica malattia del padre

I film in onda in TV stasera, giovedì 23 ottobre 2025: Raoul Bova e la drammatica malattia del padre

I migliori film in onda giovedì 23 ottobre 2025: l'attore romano alla prese con l'ic...
I film in onda in TV stasera, venerdì 17 ottobre 2025: il film in cui Jude Law è davvero irresistibile (anche per Cameron Diaz)

I film in onda in TV stasera, venerdì 17 ottobre 2025: il film in cui Jude Law è davvero irresistibile (anche per Cameron Diaz)

Le pellicole in onda stasera, venerdì 17 ottobre 2025: tra USA e Inghilterra L'amore...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Ludovica Nasti

Ludovica Nasti
Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963