Patrick, chi è il figlio di Claudia Cardinale: la violenza e la confessione in TV Una carriera piena di successi ma anche una vita privata segnata da un abuso, raccontato al mondo in un'intervista a Enzo Biagi: "Era necessario".

Una carriera lunghissima e piena di successi quella di Claudia Cardinale, morta ieri, nella sua casa francese a Nemours, all’età di 87 anni, dopo una lunga malattia. Diretta dai più grandi, come Mario Monicelli, Luchino Visconti, Luigi Comencini e Sergio Leone è stata premiata anche dalle più grandi rassegne: cinque David di Donatello, cinque Nastri d’argento, tre Globi d’oro, il Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia, e molti altri. Anche la sua vita privata è stata ricca di emozioni, lotte per l’emancipazione femminile, grandi amori e anche drammi dolorosissimi: il primo matrimonio fu con il produttore Franco Cristaldi, che sposò in segreto ad Atlanta, negli Stati Uniti, il 28 dicembre 1966, poi la separazione nel 1975 e la relazione con il regista napoletano Pasquale Squitieri, da cui ebbe la figlia Claudia. Quest’ultima però non fu la primogenita dell’attrice: Claudia Cardinale, infatti, all’età di 20 anni mise al mondo il suo primo figlio, Patrick, nato da una violenza sessuale, raccontata al mondo intero (e anche a suo figlio) solo anni dopo.

Chi è Patrick, il primo figlio di Claudia Cardinale: il racconto dell’abuso in Tv

Il primo figlio di Claudia Cardinale si chiama Patrick ed è nato il 19 ottobre 1958 a Londra. L’attrice all’epoca aveva solo 20 anni, e la nascita del piccolo venne tenuta segreta, per poi presentarlo al mondo come suo fratello minore. Il perché di questa scelta nasconde però un dramma immenso vissuto dall’icona del cinema: il suo concepimento fu frutto di una violenza sessuale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cardinale fu rapita da un uomo che la costrinse con la forza a salire in auto e poi abusò di lei. Per proteggerla dalla stampa, in un tempo dove gli stupri erano solo colpa delle donne, con il suo agente di allora, Franco Cristaldi, si decise di nascondere la gravidanza e crescere il bambino all’interno della famiglia ma senza svelare il doloroso segreto.

Patrick è così cresciuto tra l’Italia e l’America, scegliendo di rimanere lontano dai riflettori. Per 15 anni ha lavorato come designer di gioielli a New York, e negli Anni ’70, ha avuto la sua primogenita Lucilla, rendendo Claudia Cardinale nonna per la prima volta.

Nemmeno Patrick seppe della violenza della madre, raccontata dall’attrice sette anni dopo in un’intervista a Enzo Biagi. Al Corriere della Sera le fu chiesto dove avesse trovato il coraggio di parlare dell’abuso: "Era necessario. Il coraggio vien fuori quando è necessario. Non si può prevedere – per poi aggiungere -. Ripensandoci, sicuramente direi la verità prima a mio figlio. Allora quel coraggio non l’ho avuto".

