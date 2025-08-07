Patrick Brammall, chi è il nuovo irresistibile 'amore' di Anne Hathaway: ecco la coppia infuocata de Il Diavolo Veste Prada 2 Sarà Patrick Brammall, l'affascinante uomo che farà battere il cuore di Anne Hathaway nel sequel attesissimo de Il Diavolo Veste Prada. Dove vedere i suoi film.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Le riprese dell’attesissimo sequel Il Diavolo Veste Prada 2 sono iniziate da qualche settimana a New York, e i fan sono al settimo cielo. Tra le novità più interessanti c’è l’ingresso di Patrick Brammall, attore australiano, che interpreterà un nuovo interesse amoroso per Anne Hathaway, la quale riprenderà il ruolo di Andrea ‘Andy’ Sachs. Il personaggio di Nate, fidanzato di Andy nel primo film, non sarà presente perché l’attore Adrian Grenier ha scelto di non partecipare al sequel. Andy, ora affermata giornalista di moda, si prepara quindi a una nuova storia d’amore. Ma cerchiamo di ‘conoscere meglio’ questo nuovo volto e vediamo quali sono i film a cui ha preso parte.

Patrick Brammall, dove vedere in streaming i film del nuovo volto de Il Diavolo Veste Prada 2

Ebbene sì, Adrian Grenier, l’attore che ha vestito i panni di Nate, il fidanzato di Andy ne Il Diavolo Veste Prada, non tornerà nel sequel. Sappiamo che vi starete chiedendo: "Ma quindi, Andy avrà un fidanzato nuovo?" La risposta è sì! A quanto pare, il nuovo amore del personaggio interpretato da Anne Hathaway sarà Patrick Brammall. Infatti, negli ultimi giorni sono state diffuse le prime immagini dal set, che ritraggono Hathaway e Brammall mentre recitano una scena di appuntamento romantico tra le vie di New York. Il film uscirà nelle sale il 1° maggio 2026, esattamente vent’anni dopo la prima pellicola del 2006. I fan sono entusiasti e le strade di Manhattan, teatro delle riprese, sono state letteralmente invase. Ma in quali film e serie ha recitato l’attore australiano? Ve lo diciamo subito.

Ha debuttato nel 2004 con il film per la TV The Alice (in streaming su Prime Video) e ne è stato protagonista nella serie spin-off del 2005. Nel 2008 ha recitato da protagonista in Canal Road (Apple TV). Ha partecipato a numerose serie TV, cortometraggi e spettacoli teatrali, ottenendo il primo ruolo cinematografico nella commedia Griff the Invisible (su Prime Video ma non disponibile nel nostro Paese). Nel 2012 ha interpretato ruoli principali in due serie ABC1, The Strange Calls (Prime Video, Netflix) e A Moody Christmas (Netflix, Prime Video), vincendo un AACTA Award per quest’ultima. Nel 2014 ha ripreso il ruolo di Sean Moody in The Moodys (Prime Video, Netflix), e nel 2013 ha interpretato Rupert Murdoch nella miniserie Power Games: The Packer-Murdoch War (Prime Video). Nel 2015 ha creato e interpretato la serie No Activity (Prime Video).

Il cast de Il Diavolo Veste Prada 2

Nel sequel, Andy Sachs trova un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata. Torna quasi tutto il cast originale: Meryl Streep (Miranda Priestly), Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel Kipling). Tra i nuovi attori ci sono Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Pauline Chalamet e Rachel Bloom. Il film, diretto da David Frankel con sceneggiatura di Aline Brosh McKenna, uscirà il 1° maggio 2026. La trama, ispirata al romanzo La Vendetta Veste Prada di Lauren Weisberger, segue le sfide di Miranda nel mondo dell’editoria in crisi e i nuovi ruoli di Andy e Emily nella moda.

