Questo nuovo film horror trasformerà la nostra estate in un incubo
Per gli amanti del terrore, ecco un film assolutamente imperdibile: una coppia in viaggio, un sogno che diventa incubo e una presenza nell’ombra.
Qual è l’esatto momento in cui un bel viaggio inizia a trasformarsi in un vero incubo? Forse, proprio quella frazione di secondo nella quale ti volti e capisci di non essere solo. E se questo tende già a mettere i brividi, sappiate che ancora non avete visto niente. André Øvredal, il regista norvegese che è già riuscito a togliere il sonno a molti spettatori con capolavori horror passati, è pronto a tornare sul grande schermo con Passenger, il film horror più atteso della stagione, in uscita nei cinema il 29 maggio 2026. Il trailer ufficiale è uscito proprio in queste ore, e il web è già in fermento. Scopriamo di più.
Passenger, quando il viaggio diventa incubo: la trama
Lo stesso regista ha descritto il film Passenger come una collisione di generi che lo ha conquistato fin da subito. "È un road movie, ed è quello ciò di cui mi sono innamorato. È qualcosa di totalmente unico per me come film horror", ha rivelato André Øvredal a Goreculture. Ed è esattamente questa la forza del progetto: prendere un’estetica rassicurante, come quella di un bel viaggio on the road, dei panorami aperti, della van life così di moda sui social, e trasformarla in un incubo senza via d’uscita.
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La trama del film ruota attorno a una giovane coppia che, durante l’avventura in camper, assiste a un incidente stradale dove il guidatore coinvolto muore sul colpo. Dopo essere ripartiti per il loro viaggio, i due si rendono conto che qualcosa è salito a bordo con loro. Una presenza demoniaca, impossibile da seminare, si annida nell’ombra, silenziosa e inesorabile. Il loro viaggio in totale libertà si trasforma così in un incubo che non si fermerà finché quell’essere non li avrà presi entrambi.
Passenger, cast e trailer ufficiale del film horror
Nelle ultime ore è uscito il trailer ufficiale del film, che in poco più di due minuti riesce a trasmettere perfettamente la sensazione di puro terrore dei protagonisti. Nel cast troviamo Jacob Scipio, Lou Llobell e Melissa Leo. Un trio di attori che ha già alle spalle diversi successi: Jacob Scipio è noto al grande pubblico per Bad Boys for Life e Without Remorse, mentre Lou Llobell ha già conquistato la scena fantascientifica nella serie Foundation. A completare il quadro c’è poi Melissa Leo, Premio Oscar per The Fighter.
Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti tra gennaio e febbraio 2025. Ma, entrando ancor più nel dettaglio, alcune scene sono state girate in due location nel Washington State: all’Enumclaw Expo Center e a Grand Coulee. A questo punto non rimane che attendere l’uscita del film e correre al cinema. Ma, prima, allacciate le cinture… qualcosa potrebbe già essere salito a bordo.
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