Basta sentire la sigla 'ullalla' per tornare indietro nel tempo con Passaparola. Tra chi ha costruito carriere solidissime in tv e chi ha cambiato vita, ecco cosa fanno ora le Letterine.

Mediaset Infinity 1 /6 Ilary Blasi e Silvia Toffanin: da Letterine a regine della tv Tra chi ha costruito carriere solidissime in tv e chi ha cambiato vita, alcune Letterine del celebre game show Passaparola sono rimaste iconiche più di altre. Sicuramente le più indimenticabili, e anche quella dalla carriera più sfavillante, sono state loro. Ilary Blasi è stata nel cast di Passaparola dal 2001 al 2003. Da lì è iniziata una carriera inarrestabile che l’ha portata a condurre programmi cult come Festivalbar, Le Iene e Il Grande Fratello Vip, passando anche dal palco di Sanremo nel 2006. Accanto a lei, Silvia Toffanin, che dopo l’esperienza nel quiz di Gerry Scotti ha intrapreso la strada del giornalismo, diventando dal 2006 il volto simbolo di Verissimo, programma che conduce ancora oggi.

Mediaset Infinity 2 /6 Caterina Murino e Alessia Ventura: dal quiz al cinema e alla conduzione Tra le Letterine della prima ora c’è Caterina Murino, che ha affiancato alla tv una solida carriera da attrice. Dopo il trasferimento a Parigi, è diventata celebre anche a livello internazionale, arrivando a vestire i panni della Bond girl in Casino Royale. Un percorso diverso ma altrettanto ricco quello di Alessia Ventura, Letterina dal 2001 al 2003, poi volto di programmi come La Talpa, I raccomandati e diverse trasmissioni sportive, prima di scegliere una vita più lontana dai riflettori.

Mediaset Infinity 3 /6 Ludmilla Radchenko e Michela Coppa: nuove strade, ma stessa popolarità Ludmilla Radchenko, Letterina nel 2002, dopo alcune esperienze televisive ha deciso di dedicarsi completamente all’arte, diventando una pittrice affermata con mostre in tutto il mondo, oltre ad aver sposato Matteo Viviani de Le Iene. Michela Coppa, invece, dopo Passaparola ha continuato a lavorare in tv accanto a Gerry Scotti e Davide Mengacci, per poi concentrarsi sempre di più su cucina e benessere, ambiti in cui è attiva ancora oggi.

Mediaset Infinity 4 /6 Alessia Fabiani ed Elisa Triani: teatro e giornalismo Alessia Fabiani, Letterina dal 1999 al 2003, ha alternato televisione e teatro, partecipando a numerosi programmi Mediaset e ricevendo anche riconoscimenti per l’attività teatrale. Elisa Triani, presente nelle prime due edizioni, ha invece cambiato rotta diventando giornalista professionista e approdando alla conduzione di Studio Aperto dopo una lunga esperienza come inviata.

Mediaset Infinity 5 /6 La riservatezza di Benedetta Massola e le strade di Francesca Lodo Benedetta Massola ha diviso la sua carriera tra programmi sportivi, fiction e conduzioni, per poi allontanarsi progressivamente dalla tv per dedicarsi alla famiglia. Francesca Lodo, dopo Passaparola e La Fattoria, è tornata sotto i riflettori grazie a L’Isola dei Famosi, reinventandosi oggi come influencer.