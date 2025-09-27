Pasquale La Rocca, chi è il maestro innamorato di Barbara D’Urso a Ballando: l’addio ‘rimangiato’ e le polemiche Dopo aver annunciato lo stop nella scorsa edizione, il ballerino tornerà in pista al fianco dell'ex conduttrice Mediaset. La coppia è tra le più quotate per la vittoria.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Tutto è pronto per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, e tra i protagonisti più attesi di quest’anno ci sono Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Coppia tutta napoletana, si presentano nel dance show di Milly Carlucci tra grandi aspettative e qualche polemica. Pasquale aveva infatti annunciato il ritiro dal programma lo scorso anno, ma ha deciso di tornare sui suoi passi per un’edizione speciale. Ed è pronto a rilanciarsi al fianco dell’ex regina di Pomeriggio 5. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Pasquale La Rocca, la nuova avventura a Ballando con Barbara D’Urso

Quella composta da Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso è una coppia nata sotto i migliori auspici: tanta energia, determinazione e una sintonia che è frutto sia delle origini comuni, sia del medesimo desiderio di vincere e sorprendere. Lui, dopo tre stagioni consecutive e due vittorie in pista, aveva annunciato di voler lasciare Ballando. Ma il richiamo di Milly Carlucci – e la possibilità di ballare con la concorrente più rappresentativa del cast 2025 – lo hanno convinto a tornare sui suoi passi.

E nonostante le polemiche per il dietrofront improvviso, Pasquale non nasconde l’entusiasmo per questa nuova sfida. "Quando ho saputo che sarei stato il maestro di Barbara", ha confessato al Corriere, "sono davvero stato entusiasta. L’ho guardata tanto in televisione negli anni e l’ho sempre ammirata e pure i miei genitori e i miei nonni sono stati contentissimi". Il loro primo incontro è stato travolgente: "siamo una vera coppia, in tutti i sensi. C’è sintonia, energia… Lei è super determinata…è una macchina da guerra perfetta".

La Rocca ha già accompagnato al successo concorrenti come Luisella Costamagna e Wanda Nara, e portato sul podio Federica Pellegrini, ma la sfida con Barbara è senza precedenti. La conduttrice non è una ballerina professionista, ma secondo Pasquale "ha attitudine al ballo, ha il suo stile, è sexy, sensuale e ha una fisicità giusta che aiuta: una media altezza e bellissime gambe".

Mentre la pressione mediatica sale, Pasquale La Rocca ribadisce che in pista a Ballando ci si può anche innamorare: "Io mi innamoro ogni volta, non romanticamente, della persona con cui ballo". Quanto a Barbara, dice, "come si fa a non amarla? È bella ed è una strafiga straordinaria".

Chi è Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca nasce il 24 giugno 1989 a Napoli, e scopre giovanissimo la passione per la danza, grazie alla madre che lo iscrive a una scuola di ballo. Presto si distingue nelle competizioni italiane e, nel 2012, decide di fare della danza una professione trasferendosi a Londra.

Diventa quindi ballerino nella compagnia "Burn the Floor" e partecipa a tournée in tutto il mondo, dal Sudafrica alla Cina. Nel 2018 approda a Strictly Come Dancing in Inghilterra e, dal 2019, colleziona successi nelle versioni belghe e irlandesi di Dancing with the Stars. Nel 2022 debutta invece a Ballando con le stelle su Rai 1, dove si afferma subito come protagonista e vincitore. Dall’Italia al Regno Unito, le sue performance lasciano il segno, sia come ballerino che come coreografo.

Sul fronte privato, Pasquale è molto riservato: a quanto ci risulta non ha una compagna né figli, e preferisce condividere solo gli aspetti professionali sul suo profilo social. Quest’anno, con Barbara D’Urso al suo fianco e una platea che li attende con entusiasmo, Pasquale La Rocca è pronto a scrivere una nuova pagina indimenticabile nella storia di Ballando con le Stelle. E chissà che non riesca a trionfare un’altra volta.

