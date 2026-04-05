Pasqua con Pierfrancesco Favino: da oggi è possibile vedere il suo ultimo film su NOW Dopo il successo a Venezia, la commedia agrodolce diretta da Andrea Di Stefano debutta in streaming e in tv

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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La programmazione pasquale si arricchisce di una delle pellicole italiane più sentite degli ultimi tempi. Domenica 5 aprile, alle ore 21:15, debutta infatti sui teleschermi Il Maestro, il nuovo film che vede protagonista Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano. Il titolo sarà disponibile per la visione in streaming su NOW e in contemporanea su Sky Cinema Uno, approdando anche nella sezione on demand. Per gli utenti Sky, il film sarà fruibile anche nella qualità ultra definita del 4K (per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Cinema e servizio Ultra HD attivo), mentre grazie al programma loyalty Sky Extra, chi è abbonato da più di tre anni potrà accedere alla visione in anteprima on demand attraverso la funzione Primissime.

Il ritorno del duo Di Stefano-Favino

Presentata in anteprima Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, questa pellicola rinnova il fortunato sodalizio artistico tra il regista Andrea Di Stefano e Pierfrancesco Favino. I due tornano a collaborare dopo l’ottimo riscontro ottenuto con L’ultima notte di Amore, confermando una sintonia creativa capace di spaziare tra generi diversi. Il Maestro, scritto dal regista insieme a Ludovica Rampoldi, si allontana dalle atmosfere noir del precedente lavoro per abbracciare i toni della commedia agrodolce. Il racconto si focalizza sulla figura dei mentori imperfetti e su quelle estati cruciali capaci di cambiare per sempre il corso di un’esistenza, mescolando ironia e una profonda nostalgia per un’epoca ormai lontana.

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Un viaggio nell’Italia tennistica degli anni Ottanta

La vicenda ci riporta nell’estate di fine anni Ottanta. Al centro della trama troviamo Felice, un tredicenne interpretato dal giovane Tiziano Menichelli, schiacciato dalle pesanti aspettative di un padre che sogna per lui una carriera nel tennis professionistico. Per prepararlo ai tornei nazionali, il ragazzo viene affidato a Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), un sedicente ex campione che vanta un passato glorioso, seppur fumoso, al Foro Italico. Inizia così un viaggio lungo le coste italiane che si trasforma rapidamente in un’esperienza di vita condivisa. Tra partite di tennis, bugie bianche, incontri bizzarri e cocenti sconfitte, Felice scoprirà il valore della libertà personale, mentre Raul troverà inaspettatamente la forza per tentare un nuovo inizio.

Un cast d’eccellenza tra icone e nuovi talenti

Oltre alla prova di Favino, Il Maestro vanta un cast corale di grande spessore. Spicca su tutti il ritorno sulle scene di Edwige Fenech, vera icona del cinema italiano degli anni Settanta e Ottanta, la cui presenza aggiunge un ulteriore velo di fascino operazione nostalgia dell’intera opera. Accanto a lei e ai due protagonisti, recitano attori del calibro di Giovanni Ludeno, Dora Romano, Valentina Bellè, Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia e Roberto Zibetti. Prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, Sky e Playtime, il film si candida a essere un appuntamento da cogliere, celebrando la potenza di quegli incontri casuali che deviano il corso delle nostre vite in modo irripetibile.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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