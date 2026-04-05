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Samira Lui in fuga con Luigi sulle Alpi e Ilary Blasi porta Bastian Muller dalla nonna: la Pasqua 2026 dei vip

A Pasqua 2026 i vip hanno scelto località differenti per passare le feste in tutta tranquillità: da Samira Lui a Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Come avviene ogni anno sotto le vacanze di Pasqua, i vip italiani hanno fatto i bagagli per raggiungere i loro luoghi del cuore. Come Samira Lui, ora in fuga d’amore in un resort sulle Alpi con il suo fidanzato, oppure Chiara Ferragni che ha preferito una spiaggia per passare questi giorni in totale tranquillità, immersa nel rumore delle onde. E ancora Elisabetta Canalis, ieri ospite di Amici 25 (la puntata è stata registrata due giorni prima) e oggi in giro per il mondo. Ecco la Pasqua 2026 dei vip italiani.

Pasqua 2026 dei vip italiani: da Samira Lui a Chiara Ferragni e Ilary Blasi

Tanti i vip che hanno lasciato la propria città per le feste di Pasqua. Tra questi c’è Samira Lui: la showgirl ha deciso di prendersi qualche giorno libero da La Ruota della Fortuna per festeggiare in un resort magnifico sulle Alpi, in Friuli Venezia Giulia, al fianco del suo fidanzato Luigi Punzo. Ciò si evince dal fatto che entrambi hanno pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale la stessa Storia con vista mozzafiato: una completa immersione nella natura ai Laghi di Fusine per la coppia (e un gran bel vedere anche per noi).

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Ilary Blasi ha scelto invece di allontanarsi da Roma per raggiungere un piccolo borgo di 1200 abitanti, in provincia di Pesaro e Urbino, e trascorrere le feste insieme alla sua famiglia e a Bastian Muller, suo compagno e presto marito. Lo ha svelato tramite le sue storie su Instagram: ora si trova a Frontone, paesino in cui vive la nonna, con la sorella Melory e altri amici. E qui, tra un vecchio casolare e una passeggiata romantica col suo amore, ha già trovato il suo Paradiso.

Chiara Ferragni e la sorella Valentina hanno optato per il mare. La ex moglie di Fedez ha scelto di rimanere in Portogallo con i figli Leone e Vittoria – si trovava già a Lisbona per lavoro -, vivendo questi giorni in un confortevole resort di Comporta, tra spiagge bianche e onde del mare. La sorella Valentina, invece, ha deciso di restare in Italia, più precisamente nel Sud del Paese, anche se il luogo preciso non è dato saperlo al momento. È certo però che nemmeno Valentina è sola: su Instagram appare con alcune persone, presumibilmente dei suoi amici, e in compagnia del suo cane Pablo, un bulldog francese.

Elisabetta Canalis ‘giramondo’ a Pasqua ed Emma Marrone in Salento

Elisabetta Canalis, "giramondo" da sempre, ha passato gli ultimi giorni in viaggio, partendo da Los Angeles per andare a Roma per la registrazione di Amici, programma in cui ieri sera era ospite, e poi passare da Arezzo e fare anche una sosta in Sardegna. Il tutto in pochissimi giorni. Ora sta tornando a Los Angeles, in California, e lo capiamo da una delle ultime sue Storie su Instagram, dove si vede lei all’aeroporto di Fiumicino pronta a partire. Infine, Emma Marrone ha scelto di passare le feste in famiglia, nella sua amata Puglia, e ha già condiviso sui social la foto della chiesa di Aradeo, il paesino in provincia di Lecce dove è cresciuta prima di trasferirsi a Roma.

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