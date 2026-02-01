Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A

Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in programma domenica 1 febbraio 2026

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Luciano Spalletti
RaiPlay

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ben 24 appuntamenti tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie B, Serie C, Primavera 1 e calcio sudamericano. Un palinsesto per tutti i gusti: tra i match di cartello spiccano Parma-Juventus alle 20:45 su Dazn, Cremonese-Inter alle 18:00 su Dazn e Sky Sport Calcio, e in Premier League il super confronto Tottenham-Manchester City alle 17:30 su Sky Sport 1.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il calcio internazionale su Sportitalia

Su Dazn il cuore della giornata è la Serie A: si parte con Torino-Lecce alle 12:30, si prosegue con Como-Atalanta alle 15:00 e con Cremonese-Inter alle 18:00, fino al gran finale in notturna con Parma-Juventus alle 20:45. Spazio anche alla Serie B con Reggiana-Juve Stabia alle 15:00 e Padova-Monza alle 17:15.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La giornata di Sportitalia si apre nel segno del campionato Primavera 1 con Verona-Milan alle 11:00 e Lecce-Roma alle 13:00. In chiusura, riflettori sulla Liga Profesional argentina con Rosario Central-River Plate alle 01:30 e Boca Juniors-Newell’s alle 23:15.

Appuntamento con la Serie A e la Premier su Sky: da Cremonese-Inter al big match di Londra

Su Sky Sport 1 pomeriggio di Premier League con Manchester United-Fulham alle 15:00 e il big match Tottenham-Manchester City alle 17:30; in serata la Serie C propone Salernitana-Giugliano alle 20:30.

Il mosaico di Sky Sport Mix offre un doppio appuntamento: Ligue 1 con Lione-Lille alle 15:00 e Bundesliga con Borussia Dortmund-Heidenheim alle 17:30.

Su Sky Sport Max si parte dalla Zweite con Hertha Berlino-Darmstadt alle 13:30 e si prosegue in Bundesliga con Stoccarda-Friburgo alle 15:30.

Programmazione ricca su Sky Sport Arena: apertura con la Serie C Cittadella-Albinoleffe alle 12:30, poi Premier League con Aston Villa-Brentford alle 15:00 e ancora Serie C con Cosenza-Casertana alle 17:30.

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento con la Serie C — Pro Patria-L.R. Vicenza alle 12:30 e Atalanta U23-Benevento alle 14:30 — prima della Serie A con Cremonese-Inter alle 18:00; chiusura in Ligue 1 con Strasburgo-PSG alle 20:45.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Luciano Spalletti

Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al b...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta canale, orario, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Atalanta Cagliari in Tv 13 dicembre dove vederla

Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming

Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

Serie A oggi in TV (7 dicembre), dove vedere Lazio-Bologna e Cagliari-Roma in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 7 dicembre 2025: la Serie A su DAZN con Nap...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV

Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Cristian Chivu

Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A

Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesli...

Personaggi

Alvaro Morata

Alvaro Morata
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
Loris Karius

Loris Karius
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963