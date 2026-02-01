Parma-Juventus oggi in Tv: canale, orario e dove vedere tutti i match di serie A Dalla Serie A su Dazn ai big match di Premier su Sky: tutte le partite di calcio in programma domenica 1 febbraio 2026

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ben 24 appuntamenti tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie B, Serie C, Primavera 1 e calcio sudamericano. Un palinsesto per tutti i gusti: tra i match di cartello spiccano Parma-Juventus alle 20:45 su Dazn, Cremonese-Inter alle 18:00 su Dazn e Sky Sport Calcio, e in Premier League il super confronto Tottenham-Manchester City alle 17:30 su Sky Sport 1.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il calcio internazionale su Sportitalia

Su Dazn il cuore della giornata è la Serie A: si parte con Torino-Lecce alle 12:30, si prosegue con Como-Atalanta alle 15:00 e con Cremonese-Inter alle 18:00, fino al gran finale in notturna con Parma-Juventus alle 20:45. Spazio anche alla Serie B con Reggiana-Juve Stabia alle 15:00 e Padova-Monza alle 17:15.

La giornata di Sportitalia si apre nel segno del campionato Primavera 1 con Verona-Milan alle 11:00 e Lecce-Roma alle 13:00. In chiusura, riflettori sulla Liga Profesional argentina con Rosario Central-River Plate alle 01:30 e Boca Juniors-Newell’s alle 23:15.

Appuntamento con la Serie A e la Premier su Sky: da Cremonese-Inter al big match di Londra

Su Sky Sport 1 pomeriggio di Premier League con Manchester United-Fulham alle 15:00 e il big match Tottenham-Manchester City alle 17:30; in serata la Serie C propone Salernitana-Giugliano alle 20:30.

Il mosaico di Sky Sport Mix offre un doppio appuntamento: Ligue 1 con Lione-Lille alle 15:00 e Bundesliga con Borussia Dortmund-Heidenheim alle 17:30.

Su Sky Sport Max si parte dalla Zweite con Hertha Berlino-Darmstadt alle 13:30 e si prosegue in Bundesliga con Stoccarda-Friburgo alle 15:30.

Programmazione ricca su Sky Sport Arena: apertura con la Serie C Cittadella-Albinoleffe alle 12:30, poi Premier League con Aston Villa-Brentford alle 15:00 e ancora Serie C con Cosenza-Casertana alle 17:30.

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento con la Serie C — Pro Patria-L.R. Vicenza alle 12:30 e Atalanta U23-Benevento alle 14:30 — prima della Serie A con Cremonese-Inter alle 18:00; chiusura in Ligue 1 con Strasburgo-PSG alle 20:45.

