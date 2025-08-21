Paris Hilton si reinventa per i bambini: online il trailer della serie animata Paris & Pups La regina dei reality debutta nei cartoon: con Paris & Pups Paris Hilton porta su YouTube un’avventura colorata tra amicizia, sogni e cagnolini super glamour.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ la regina del glamour e del lusso, ma adesso ha deciso di dare una svolta (inaspettata) alla sua vita con una nuova avventura. Nelle scorse ore, Paris Hilton ha rilasciato online il trailer del suo nuovo progetto: una serie animata per bambini, intitolata Paris & Pups. E’ vero, lei è la queen anche del piccolo schermo ma questa volta è diverso perché si tratta di una cosa inedita. Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora proseguite la lettura.

Paris & Pups, svelato il trailer della serie animata di Paris Hilton

Ebbene sì, Paris Hilton sarà protagonista di una nuova serie animata per bambini dai 5 agli 8 anni. Il progetto, intitolato Paris & Pups e ispirato al legame con i suoi cagnolini, debutterà il 23 settembre su YouTube con quattro episodi. La produzione è firmata da HappyNest Entertainment e 9 Story Media Group, in collaborazione con 11:11 Media, l’azienda della stessa Hilton. Di recente, è stato rilasciato il trailer della serie, in cui si vede (in versione animata) Hilton con i suoi adorati cagnolini, mentre giocano, li porta a spasso e li tratta come vere star. Inoltre, nella clip si può ascoltare la canzone tematica composta per la serie e interpretata dalla stessa Paris Hilton.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di cosa parla Paris & Pups?: La trama della serie animata

La storia segue la dodicenne Paris Star e i suoi cinque cuccioli, che vivono al The Fabuluxe Hotel, affrontando avventure e diffondendo gentilezza e felicità. Paris Hilton ha dichiarato: "Al centro c’è Star, una ragazza il cui nome è ispirato a quello che avevo durante la mia infanzia. Lei è gentile, creativa ed è semplicemente un po’ birichina, proprio come ero io da bambina".

Riguardo ai cuccioli, Hilton ha aggiunto: "Star è circondata dal più adorabile gruppo di cuccioli: Slivington, Baby, Diamond, Mugsy e Bijou. Ognuno di loro ha la propria favolosa personalità di cui vi innamorerete. Ho sognato di portare in vita il mio amore per gli animali sullo schermo da sempre e ora, essendo madre di due figli che amano gli animali, sembrava il momento perfetto per farlo. Paris & Pups non è solo sui cani adorabili, parla di amore, amicizia, inseguire i tuoi sogni e vivere la tua vita migliore".

Dove vedere la serie di Paris Hilton?

L’attesissima serie animata, che sicuramente farà felice tanti bambini, sarà disponibile in streaming su Youtube con le sue quattro puntate dal 23 settembre 2025. Dunque, tenetevi pronti e preparatevi a rimanere senza parole perché manca davvero poco!

Potrebbe interessarti anche