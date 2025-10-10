Parenzo (ancora) sparito da L’Aria che tira: perché oggi ha saltato la diretta (e chi lo rimpiazza) Nella puntata di oggi, venerdì 10 ottobre, il conduttore del talk show di La 7 non era presente. Colpa di un impegno precedente che coinvolge un noto cantautore.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Stamattina, venerdì 10 ottobre, L’Aria che tira è andato in onda senza lo storico conduttore David Parenzo. Anche nella puntata di oggi, dunque, il pubblico di La7 ha dovuto fare a meno del suo ‘mattatore’, sostituito per la seconda volta nel giro di pochi giorni da Gerardo Greco. Una scelta che non è passata inosservata tra commenti social e curiosità dei telespettatori, anche se l’assenza di Parenzo è facilmente spiegabile (e per nulla preoccupante). Ecco qui sotto tutti i particolari.

David Parenzo, i motivi del forfait a L’Aria che tira

Nessun mistero, né allarme, tra le scrivanie della redazione de L’Aria che tira. Quella di Parenzo, nella puntata di oggi, è un’assenza annunciata e pianificata da tempo. Il conduttore, spesso impegnato anche fuori dal piccolo schermo, stavolta ha lasciato temporaneamente la scrivania de L’Aria che tira per volare nella splendida Capri, dove parteciperà nel ruolo di moderatore al 40° convegno di Confindustria.

Il panel che lo vede protagonista, dal titolo "Possibili scenari", porterà sul palco anche il cantautore bolognese Cesare Cremonini, chiamato a dialogare su cultura, economia e sogni futuri del nostro Paese. L’appuntamento, ospitato nella cornice esclusiva dell’Hotel Quisisana, si terrà domani alle ore 12. E stando a fonti interne a La7, la partecipazione di Parenzo era stata fissata e approvata da tempo con l’azienda.

Il sostituto di Parenzo e il ricordo commosso di Paolo Sottocorona

Non è la prima assenza per Parenzo, che solo pochi giorni fa (giovedì 2 ottobre) aveva lasciato la poltrona del talk show La 7 per motivazioni personali – la celebrazione ebraica della festa dello Yom Kippur. Questa volta, però, il motivo è squisitamente professionale, e mette in luce la versatilità di Parenzo al di fuori del circuito televisivo. Nel frattempo, a reggere le fila del programma è stato Gerardo Greco, ormai un sostituto di lusso capace di mantenere i ritmi (e il tono tagliente) della trasmissione durante le assenze di Parenzo.

Intanto, proprio ieri L’Aria che tira si è fermata per ricordare Paolo Sottocorona, lo storico meteorologo del programma scomparso di recente. Sottocorona è stato per anni il volto de "L’aria che tirerà", il segmento dedicato alle previsioni del tempo che teneva compagnia agli spettatori con garbo e competenza. A salutare l’amico e collega, in studio, è stato lo stesso Parenzo, con un addio che ha commosso la redazione e il pubblico. "Caro Paolo", ha dichiarato il conduttore, "ovunque tu sia, questa sarà sempre la tua aria che tirerà, non c’è sostituzione".

