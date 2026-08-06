Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Paramount fa un doppio colpaccio con due serie tv da brividi: Viola Davis combatte per la figlia, Richard Madden va in guerra

La piattaforma annuncia due nuovi thriller di punta, tra azione e suspense: Viola Davis guida Ascent, mentre Richard Madden sarà il protagonista di Trauma.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Paramount+ tiene testa a Netflix, Prime Video e altre piattaforme di streaming, e lo fa egregiamente: rilancia la sfida nel mondo delle serie thriller con un doppio annuncio: da una parte Viola Davis, premio Oscar ed Emmy, pronta a guidare il nuovo progetto Ascent, dall’altra Richard Madden, volto amatissimo de Il Trono di Spade e Guardia del Corpo, che sarà il protagonista di Trauma. Due produzioni ad alta tensione che puntano su due star internazionali per raccontare storie di sopravvivenza e personaggi complessi, confermando la strategia della piattaforma nel puntare su titoli ambiziosi e grandi nomi. Di seguito, tutti i dettagli.

Paramount+, Viola Davis protagonista della nuova serie Ascent

Una nuova sfida televisiva attende Viola Davis: l’attrice sarà infatti protagonista di Ascent, il nuovo thriller ordinato da Paramount+ e creato da John Logan, che ricoprirà anche il ruolo di showrunner. La serie segue Catriona Vail (Davis), una brillante stratega aziendale coinvolta nel mondo delle crisi corporate globali e della gestione dei danni. Le sue capacità spietate, che l’hanno resa indispensabile per clienti miliardari, saranno messe alla prova quando sua figlia, con cui ha ormai perso i rapporti, si troverà in pericolo. Logan sarà produttore esecutivo insieme a Michael Aguilar, Viola Davis e Julius Tennon per JuVee Productions. La serie, prodotta da Paramount Television Studios, dovrebbe iniziare le riprese a Los Angeles nel 2027.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Riguardo al progetto, Davis ha dichiarato: "Sono incredibilmente entusiasta di intraprendere questo percorso con il grande John Logan. Abbiamo fatto centro con questo progetto! Lavorare in un ambito in cui storia e personaggi sono audaci, maestosi e profondamente unici è il motivo per cui sono diventato un artista. Noi di JuVee siamo profondamente grati a John Logan, Michael Aquilar e Paramount. Siamo pronti a creare magia!" Jane Wiseman, responsabile delle produzioni originali di Paramount+, ha aggiunto: "Viola Davis non si limita ad accettare ruoli; li trasforma. Catriona Vail è un personaggio incredibilmente complesso e Viola è proprio il talento generazionale in grado di darle vita".

Richard Madden protagonista di Trauma, su Paramount+

Richard Madden, invece, conosciuto per Il Trono di Spade e Guardia del Corpo, sarà il protagonista di Trauma (titolo provvisorio), una nuova serie thriller medica prodotta da Lionsgate Television e 42 Management & Production per Prime Video e Paramount+. Le riprese inizieranno a ottobre. La serie, creata e sceneggiata da Geoff Bussetil (Slow Horses, Scoop, Skins), racconta la storia di Jim Marchant, ex medico dei Royal Marines diventato specialista del pronto soccorso, che deve salvare pazienti e personale dopo che un gruppo terroristico prende il controllo di un ospedale londinese e sequestra il Primo Ministro durante un intervento chirurgico.

La regia sarà affidata a Daniel Syrkin (Tehran, MobLand), con Chrissy Skinns alla produzione e Madden tra i produttori esecutivi. Prime Video distribuirà la serie in esclusiva nel Regno Unito e in Irlanda, mentre Paramount+ si occuperà degli altri territori.

Potrebbe interessarti anche

MobLand 3, Tom Hardy sarà nel cast della terza stagione della serie Paramount+

MobLand 3, pace fatta (finalmente): Tom Hardy rimane, la terza stagione della serie Paramount si farà

Risolte le tensioni dietro le quinte: Tom Hardy torna in MobLand, il cast resta al c...
Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, fissata la data del processo

Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, la fusione finisce in tribunale: il processo ha una data e ora ballano miliardi sul tavolo

La maxi fusione da 111 miliardi tra Paramount e Warner Bros. Discovery finisce sotto...
Salta l'affare: bloccata l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance

Salta l'affare: stop all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. Ecco il vero motivo

A decretare lo stop della trattativa anche la causa intentata da 12 Stati americani:...
È in lavorazione un reboot del film Nightmare - On Elm Street (Nightmare dal Profondo della Notte) film con l'inquietante Freddy Krueger

Freddy Krueger torna a caccia nei sogni: Paramount rilancia l'incubo con il reboot di Nightmare On Elm Street

Il boogeyman più famoso del cinema torna a colpire: Paramount prepara il reboot di N...
Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer approdano al cinema: Paramount ha annunciato la data di uscita del film evento

I fratelli Duffer sfidano Netflix con Paramount, il giorno da ricordare per non perdere il film evento: dimenticherete Stranger Things

I creatori di Stranger Things sbarcano al cinema con un progetto top secret che ha g...
Dexter: Resurrection 2, Paramount+ ha svelato le prime immagini della seconda stagione della serie con Michael C. Hall

Dexter: Resurrection 2, Michael C. Hall torna a New York ma c’è qualcosa che non può uccidere: la seconda stagione lo mette alla prova

La seconda stagione della serie di Paramount+ si prepara a cambiare le carte in tavo...
MobLand 2, Paramount+ ha pubblicato il trailer della seconda stagione della serie con Tom Hardy

Tom Hardy si prende la rivincita (dopo le polemiche): il trailer di MobLand 2 ribalta ogni previsione

Paramount+ pubblica il trailer ufficiale della stagione 2 e annuncia la data d'uscit...
3 Legal Drama da vedere in streaming

3 serie legal drama che vi faranno venire voglia di rispettare la legge per sempre: dove vederli in streaming

Da Jimmy McGill a Annalise Keating: tre serie da vedere che trasformano l'aula del t...
Luca Zingaretti protagonista della nuova serie il Metodo Paraldi, le cui riprese sono iniziate

Luca Zingaretti sfida Montalbano e diventa ribelle: Il Metodo Paraldi svela misteri e segreti di una Roma oscura

Dopo anni nei panni di Montalbano, l'attore italiano cambia registro e veste i panni...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Gabriella Pession

Gabriella Pession
Amanda Lear

Amanda Lear
Eva Herzigova

Eva Herzigova
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963