Paramount fa un doppio colpaccio con due serie tv da brividi: Viola Davis combatte per la figlia, Richard Madden va in guerra La piattaforma annuncia due nuovi thriller di punta, tra azione e suspense: Viola Davis guida Ascent, mentre Richard Madden sarà il protagonista di Trauma.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Paramount+ tiene testa a Netflix, Prime Video e altre piattaforme di streaming, e lo fa egregiamente: rilancia la sfida nel mondo delle serie thriller con un doppio annuncio: da una parte Viola Davis, premio Oscar ed Emmy, pronta a guidare il nuovo progetto Ascent, dall’altra Richard Madden, volto amatissimo de Il Trono di Spade e Guardia del Corpo, che sarà il protagonista di Trauma. Due produzioni ad alta tensione che puntano su due star internazionali per raccontare storie di sopravvivenza e personaggi complessi, confermando la strategia della piattaforma nel puntare su titoli ambiziosi e grandi nomi. Di seguito, tutti i dettagli.

Paramount+, Viola Davis protagonista della nuova serie Ascent

Una nuova sfida televisiva attende Viola Davis: l’attrice sarà infatti protagonista di Ascent, il nuovo thriller ordinato da Paramount+ e creato da John Logan, che ricoprirà anche il ruolo di showrunner. La serie segue Catriona Vail (Davis), una brillante stratega aziendale coinvolta nel mondo delle crisi corporate globali e della gestione dei danni. Le sue capacità spietate, che l’hanno resa indispensabile per clienti miliardari, saranno messe alla prova quando sua figlia, con cui ha ormai perso i rapporti, si troverà in pericolo. Logan sarà produttore esecutivo insieme a Michael Aguilar, Viola Davis e Julius Tennon per JuVee Productions. La serie, prodotta da Paramount Television Studios, dovrebbe iniziare le riprese a Los Angeles nel 2027.

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Riguardo al progetto, Davis ha dichiarato: "Sono incredibilmente entusiasta di intraprendere questo percorso con il grande John Logan. Abbiamo fatto centro con questo progetto! Lavorare in un ambito in cui storia e personaggi sono audaci, maestosi e profondamente unici è il motivo per cui sono diventato un artista. Noi di JuVee siamo profondamente grati a John Logan, Michael Aquilar e Paramount. Siamo pronti a creare magia!" Jane Wiseman, responsabile delle produzioni originali di Paramount+, ha aggiunto: "Viola Davis non si limita ad accettare ruoli; li trasforma. Catriona Vail è un personaggio incredibilmente complesso e Viola è proprio il talento generazionale in grado di darle vita".

Richard Madden protagonista di Trauma, su Paramount+

Richard Madden, invece, conosciuto per Il Trono di Spade e Guardia del Corpo, sarà il protagonista di Trauma (titolo provvisorio), una nuova serie thriller medica prodotta da Lionsgate Television e 42 Management & Production per Prime Video e Paramount+. Le riprese inizieranno a ottobre. La serie, creata e sceneggiata da Geoff Bussetil (Slow Horses, Scoop, Skins), racconta la storia di Jim Marchant, ex medico dei Royal Marines diventato specialista del pronto soccorso, che deve salvare pazienti e personale dopo che un gruppo terroristico prende il controllo di un ospedale londinese e sequestra il Primo Ministro durante un intervento chirurgico.

La regia sarà affidata a Daniel Syrkin (Tehran, MobLand), con Chrissy Skinns alla produzione e Madden tra i produttori esecutivi. Prime Video distribuirà la serie in esclusiva nel Regno Unito e in Irlanda, mentre Paramount+ si occuperà degli altri territori. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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