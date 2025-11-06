Trova nel Magazine
Paramount shock: Emma Stone e Javier Bardem spiazzano, Hollywood divisa su Gaza e MAGA

Dopo le polemiche su Gaza, Paramount ha deciso di cambiare rotta: stop a progetti con star critiche e nuova linea pro-America sotto il CEO David Ellison.

Hollywood potrebbe presto ritrovarsi nel caos: Paramount ha deciso di cambiare radicalmente strada. Dopo l’arrivo del nuovo amministratore delegato David Ellison, lo studio avrebbe intenzione di rivoluzionare il proprio panorama cinematografico e, una notizia apparsa nelle scorse ore, ha già fatto sorgere dubbi e polemiche tra i fan e gli addetti ai lavori. A quanto pare, alcune star di primissimo piano (un tempo considerate sicure collaborazioni), potrebbero vedere i loro progetti bloccati senza preavviso. Questo vorrebbe dire niente più collaborazioni con loro. Questa decisione arriva dopo prese di posizione pubbliche sul conflitto in Medio Oriente. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e quali star coinvolge.

Paramount, David Ellison dice ‘stop’ ai film con Emma Stone, Joaquin Phoenix e Javier Bardem: il motivo

Con l’arrivo del nuovo amministratore delegato David Ellison, sembra aprirsi una nuova era per la Paramount, che punta a riconfigurare l’intero panorama cinematografico. Secondo Variety, i dirigenti della compagnia hanno preso posizione sul conflitto a Gaza, dopo il rifiuto pubblico espresso lo scorso settembre. All’epoca, Paramount era stata la prima major di Hollywood a respingere una lettera firmata da star come Emma Stone e Javier Bardem, che chiedeva un boicottaggio culturale delle istituzioni cinematografiche israeliane, accusate di genocidio e apartheid contro i palestinesi. Una decisione poi seguita anche da Warner Bros. Fonti interne sostengono che Paramount abbia redatto una "black list" di artisti e professionisti ritenuti antisemiti, xenofobi o omofobi, anche se non è stato chiarito se tra questi figurino i firmatari della lettera, un dettaglio che, secondo molti, sarebbe "il segreto di Pulcinella".

Variety riferisce, inoltre, che Ellison vorrebbe orientare la Paramount verso una linea più vicina al movimento MAGA, con produzioni televisive e cinematografiche maggiormente incentrate sull’America. In questa direzione va anche l’affidamento di un nuovo e ambizioso progetto al regista Peter Berg, che di recente ha dichiarato: "Penso che Trump stia facendo alcune cose grandiose". Un’affermazione che altrove potrebbe danneggiarlo professionalmente, ma che in Paramount è stata accolta con favore.

Bugonia, l’ultimo film di Emma Stone e dove vederlo in streaming

Di recente, nelle sale cinematografiche è uscito l’ultimo film che vede protagonista Emma Stone, Bugonia, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Diretta da Yorgos Lanthimos, la pellicola è l’adattamento della commedia coreana Save the Green Planet. Racconta di un uomo e di suo cugino, ossessionati dalle teorie del complotto, che rapiscono la CEO di una grande azienda, interpretata da Emma Stone, convinti che sia un’aliena intenzionata a distruggere la Terra. Nel cast figurano anche Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Attualmente, Bugonia non è ancora disponibile in streaming.

