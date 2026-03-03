Warner Bros e Paramount, la mossa per fermare Netflix: unirsi per diventare la più grande piattaforma streaming mai vista?
I progetti per Paramount+ e HBO Max vedono unire le due piattaforme streaming per creare qualcosa di mai visto a livello di catalogo.
Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery puntano a unire Paramount+ e HBO Max in un’unica piattaforma streaming non appena sarà completata la chiacchieratissima acquisizione da circa 110 miliardi di dollari che ha, infine, estromesso Netflix dal mettere le mani sul patrimonio titoli di WBD. L’annuncio è arrivato durante una call con gli investitori in cui il CEO David Ellison ha delineato la strategia: mettere assieme i due servizi – insieme anche a Discovery+ e Pluto TV – per creare un ecosistema con oltre 200 milioni di abbonati diretti e più di 15.000 titoli disponibili.
Paramount+ e HBO Max si uniscono: una mossa strategica
Una mossa pratica, ma anche significativa a livello di imponenza, non solo per la vastità e l’appetibilità del catalogo, ma per il numero di utenti che andrebbe a raggruppare sotto un solo ombrello. Con circa 200 milioni di abbonati, la nuova piattaforma si avvicinerebbe alle dimensioni di Disney+ e si collocherebbe in una fascia realmente competitiva rispetto a Netflix (che ha chiuso il 2025 con oltre 315 milioni di abbonati globali) e Amazon Prime Video. Presi singolarmente, né Paramount+ né HBO Max avevano la massa critica per giocare alla pari: Paramount+ ha perso 100.000 abbonati nell’ultimo trimestre del 2025, mentre HBO Max ha chiuso l’anno a quota 131,5 milioni dopo averne aggiunti appena 3,5 milioni con le recenti aperture (tra cui quella in Italia). L’operazione punta chiaramente a scalare: sommare cataloghi, unificare tecnologia e marketing, e presentarsi al mercato come alternativa strutturata agli altri leader dello streaming.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Resta da capire quale sarà il nome del servizio risultante, ma su un punto Ellison è stato netto: HBO deve "restare HBO" a livello di identità centrale. Il marchio, che negli ultimi quindici anni ha attraversato diverse trasformazioni (HBO Go, HBO Now, HBO Max, poi Max e di nuovo HBO Max), conserva un’identità editoriale precisa e un valore riconoscibile a livello globale. L’idea è mantenerlo come sottomarchio autonomo, con Casey Bloys ancora alla guida dei contenuti, evitando di diluire un brand associato a produzioni premium e a una linea editoriale distinta. In altre parole, piattaforma unica ma identità differenziate: HBO per le serie di punta, Paramount per franchise cinematografici e general entertainment, Discovery per serie factual e reality, Pluto per il FAST delivery gratuito.
Sport e film in sala: elementi da non sottovalutare
Un altro elemento chiave, soprattutto sul mercato statunitense, è lo sport. L’eventuale fusione metterebbe sotto lo stesso tetto TNT Sports e CBS Sports, concentrando diritti su NFL, NBA, MLB, NHL, March Madness, Masters, Roland Garros, NASCAR e college football. Un portafoglio non così appetibile dalle nostre parti, ma straordinario per l’America, che rafforza l’offerta live, un settore in cui Netflix sta ancora muovendo i primi passi e che rappresenta un vantaggio competitivo decisivo in termini di abbonamenti e pubblicità. Proprio la concentrazione dei diritti sportivi potrebbe attirare l’attenzione delle autorità antitrust, anche se i dirigenti hanno dichiarato di non aver ricevuto segnali di criticità regolamentari. Ricordiamo inoltre che l’operazione ha anche un risvolto importante sull’industria cinematografica: Ellison ha promesso almeno 30 uscite cinematografiche all’anno, sommando la produzione dei due studi. Paramount prevede già 15 film nel 2026, e l’obiettivo è rafforzare la presenza in sala parallelamente allo streaming. Qualcosa che Netflix, probabilmente, non era intenzionata a perseguire, essendo più interessata allo streaming e riservando la sala solo ai più grandi blockbuster o a lanci-evento, per la preoccupazione degli operatori delle sale.
In sintesi, la fusione non è solo una questione finanziaria ma un tentativo di ridefinire gli equilibri della guerra dello streaming: un catalogo più ampio, un marchio premium da preservare, una forte componente sportiva e una base utenti che finalmente permette di competere ad armi quasi pari con Netflix, Disney+ e Prime Video. Ora la partita si sposta sul terreno regolatorio e su una domanda cruciale: come si chiamerà la nuova piattaforma e come riuscirà a tenere insieme identità così diverse senza perdere riconoscibilità?
Articolo di Marco Lucio Papaleo
Potrebbe interessarti anche
Colpo di scena, accordo sfumato: Paramount "ruba" Warner Bros. Discovery a Netflix ed ecco perché
Clamoroso ribaltamento dell'affare Warner Bros. Discovery, con Paramount che rilanci...
Netflix e Warner Bros, nel matrimonio (all'apparenza perfetto) si è infilato Paramount: tutta la storia
L'accordo tra Netflix e Warner Bros. Discovevery sembrava chiuso, ma Paramount è ent...
Paramount compra Warner Bros.: il riassetto societario porterà migliaia di licenziamenti
Gli investitori sono tranquilli, gli impiegati un po' meno: ecco i dettagli sull'acc...
Amazon Prime Video, accordo segreto con Warner Bros per HBO Max: cosa vedremo in esclusiva in Europa
Prime Video porta HBO Max in Europa: nuovi contenuti esclusivi e imperdibili. Gli ab...
Netflix e Warner Bros, la fusione che potrebbe riscrivere per sempre le regole di Hollywood: cosa cambierà
La trattativa esclusiva tra Netflix e Warner Bros. corre verso un accordo storico: u...
Harry Potter, tutti gli spin-off in arrivo dopo la serie HBO: l’indiscrezione
L’incredibile mondo del mago più amato di sempre potrebbe espandersi oltre l’attesis...
Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner
Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano s...
Harry Potter, un mondo magico ci aspetta su HBO Max: le novità e il periodo d'uscita dell'attesa serie TV
Quanto ci sarà ancora da attendere per l'arrivo della serie tv di Harry Potter su HB...