Paperissima Sprint cancellato: lo show di Antonio Ricci non tornerà in estate. Il retroscena Lo storico programma di Canale 5 non è presente nel palinsesto estivo Mediaset e sarebbe stato ‘congelato’ dopo i dissapori tra Brumotti e Juliana Moreira

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un’altra batosta per Antonio Ricci. Dopo il flop di Striscia la Notizia dello scorso inverno, infatti, Paperissima Sprint sarebbe stato ‘fermato’. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi: lo storico show di Canale 5 (che recentemente era finito nel daytime di Italia 1) non compare nel palinsesto dell’estate Mediaset e sarebbe dunque vicino alla cancellazione. Scopriamo tutti i dettagli.

Paperissima Sprint non torna in tv: perché

Dopo il crollo negli ascolti delle ultime edizioni, lo scorso anno Paperissima Sprint era ‘finito’ nel daytime del primo pomeriggio di Italia 1 lasciando l’access prime time estivo a La Ruota della Fortuna, in una delle mosse più azzeccate della storia recente Mediaset. Quest’estate Gerry Scotti verrà rimpiazzato da The Wall di Max Giusti e per lo storico show di Antonio Ricci – a quanto pare – non ci sarà più spazio. "Lo show balneare di Canale 5 firmato da Antonio Ricci è stato ‘congelato’ e non compare nel palinsesto estivo" scrive Alberto Dandolo sull’ultimo numero del magazine Oggi, rivelando di fatto che Paperissima Sprint non tornerà in onda. Per Ricci si tratta di un’ulteriore batosta dopo la sospensione di Striscia la Notizia (tornato in tv lo scorso inverno in un esperimento poco riuscito in prima serata) e le frecciate di Fedez e Vittorio Brumotti, che hanno parlato sul suo tg satirico nell’ultima puntata di Pulp, il podcast del rapper e Mr. Marra.

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Il retroscena su Brumotti e Juliana Moreira

A proposito di Vittorio Brumotti (che ha recentemente smentito il presunto flirt con Belén Rodríguez), sul settimanale Oggi Dandolo ha raccontato anche un retroscena legato proprio alla ‘crisi’ di Paperissima Sprint e all’ultima edizione. "Tra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti è calato il gelo dopo aver condiviso la conduzione dell’ultima edizione di Paperissima Sprint. Il rapporto tra i due è stato infatti costellato da forti tensioni (a causa della divisione degli spazi) che non si sono mai appianate" scrive il giornalista, che ironizza: "Ma niente paura: non saranno più obbligati a lavorare insieme visto che lo show balneare di Canale 5 firmato da Antonio Ricci è stato ‘congelato’ e non compare nel palinsesto estivo"

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