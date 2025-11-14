Papa Leone XIV insospettabile cinefilo: i film preferiti del Santo Padre sono cult intramontabili A margine di un evento organizzato dal Vaticano con alcuni attori e registi di grande fama, Papa Leone XIV rivela i titoli dei propri film preferiti

Sono ormai 6 mesi che Robert Francis Prevost si è insediato al Soglio Pontificio col nome di Papa Leone XIV. Tra le iniziative indette dal Vaticano vi sarà un incontro con alcune personalità del mondo del cinema, in un evento organizzato dall’Ufficio culturale della Santa Sede. L’obiettivo, come spiegato in una nota ufficiale, è quello di "approfondire il dialogo con il mondo del cinema, esplorando le possibilità che la creatività artistica offre per la missione della Chiesa e la promozione dei valori umani". Per questa evenienza, Papa Leone XIV ha rivelato quali sono i suoi film preferiti, dimostrando dei gusti da vero cinefilo: ecco quali sono e dove vederli in streaming.

Il Papa incontra i grandi del cinema

La Santa Sede ha organizzato un incontro tra Papa Leone XIV e alcuni degli esponenti di spicco della Settima Arte. Un evento, come spiega una nota ufficiale del Vaticano, voluto per approfondire il dialogo col mono del cinema. L’elenco degli ospiti è degno di un red carpet d’eccezione. Gli ospiti sono sia nostrani, sia internazionali. Tra gli attori invitati figurano Cate Blanchett, Chris Pine, Alison Brie, Dave Franco, Viggo Mortensen e Monica Bellucci, mentre il gruppo dei registi sarà rappresentato da George Miller, Spike Lee, Gus Van Sant e Giuseppe Tornatore.

L’evento, in programma nella Città del Vaticano nelle prossime settimane, segna una nuova apertura culturale del pontificato di Leone XIV, il quale sembra voler rimettere l’arte e la narrazione cinematografica al centro di un dialogo spirituale e sociale.

I film preferiti di Papa Leone XIV e dove vederli in streaming

In occasione di questo particolare incontro, il Papa ha rivelato la lista dei suoi 4 film preferiti. Una serie di scelte, tra dramma e commedia, che mettono in luce un Papa che crede nella forza del racconto come veicolo di empatia e rinascita morale. Tra i film preferiti di Papa Leone XIV troviamo: La vita è meravigliosa di Frank Capra, Tutti insieme appassionatamente di Robert Wise, Gente comune di Robert Redford e La vita è bella di Roberto Benigni.

La vita è meravigliosa, che trovate in streaming a noleggio o in acquisto su svariate piattaforma come Google Play Film, Amazon Prime Video, Apple TV o YouTube, racconta di George Bailey, un uomo che avrebbe voluto non essere mai nato. Il Cielo gli invia un angelo col preciso compito di mostrargli quante vite abbia influenzato con la sua. Tutti insieme appassionatamente, disponibile in streaming nel catalogo di Disney Plus oppure a noleggio in acquisto su Apple TV e Amazon Prime Video, è un musical con protagonista Maria, una giovane diventa governante dei sette indisciplinati figli del capitano Von Trapp. Gente comune, che trovate in streaming a noleggio o in acquisto su piattaforme come Amazon Prime Video, Google Play Film e YouTube, mostra lo spaccato di una famiglia dell’alta borghesia, la cui esistenza è lacerata dalla morte. Infine, per quanto non abbia bisogno di introduzioni, La vita è bella, disponibile nei cataloghi di Netflix e RaiPlay, racconta la vita di Guido Orefice, giovane ebreo che si trasferisce ad Arezzo dalla campagna toscana durante il periodo fascista in Italia.

