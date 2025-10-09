Addio Paolo Sottocorona, morto improvvisamente il meteorologo di La7. Il web in lacrime: "Era uno di famiglia" Morto improvvisamente Paolo Sottocorona, amatissimo volto delle previsioni meteo di La7: aveva 77 anni. Il ricordo affranto di Enrico Mentana: "La sua scrivania al tg resterà sua"

È morto a 77 anni Paolo Sottocorona, per decenni volto amatissimo delle previsioni meteo di La7. La rete ne ha dato l’annuncio ricordandolo come un professionista "apprezzato per le sue analisi equilibrate e per il garbo con cui sapeva entrare nella quotidianità degli spettatori".

Addio a Paolo Sottocorona: il meteorologo di La7 morto a 77 anni

"In un’epoca segnata dall’allarmismo sul clima – si legge ancora nella nota di La7 – Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni sempre misurati".

Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, Sottocorona era entrato nel 1972 nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare come ufficiale. Fino al 1986 aveva lavorato all’Ufficio Meteorologico dell’aeroporto di Guidonia e successivamente al Centro Nazionale di Meteorologia. Dopo essersi congedato dall’Aeronautica con il grado di capitano nel 1986, tre anni dopo ha partecipato come meteorologo alla spedizione italiana in Antartide. Subito dopo è iniziata la sua avventura televisiva. Sottocorona ha lavorato prima in Rai (a Geo&Geo con Licia Colò), poi a Telemontecarlo e infine a La7, dove nel giro di pochi anni è diventato un volto simbolo della rete con le sue parentesi divulgative dedicate al meteo conquistando l’affetto del pubblico (ma anche dei conduttori con cui lavorava) grazie alla sua educazione e al suo stile divulgativo fatto di modi gentili e rigorosi.

Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha voluto ricordarlo ieri sera con un messaggio sui social: "Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona". Poi stamattina, un nuovo ricordo del direttore, ancor più personale: "Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai. Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari. La sua scrivania qui al tg resterà sua" Visualizza questo post su Instagram

Le cause della morte di Paolo Sottocorona

La morte di Paolo Sottocorona è arrivata in modo del tutto inatteso. Al momento non sono note le cause precise del decesso, ma si sa che il meteorologo era apparso regolarmente in onda fino a ieri mattina, come di consueto, per le sue previsioni su La7. Nulla lasciava presagire un epilogo così improvviso, che ha colto di sorpresa colleghi e spettatori affezionati.

Le lacrime del web

Il triste annuncio di Mentana ha letteralmente spezzato il cuore di tantissimi utenti del web. Sottocorona infatti era un volto amatissimo del piccolo schermo ed era riuscito a conquistare l’affetto del pubblico con la sua gentilezza, la sua ironia e il suo garbo. C’è chi ha scritto: "Ma com’è possibile???? L’ho visto stamattina a Coffee Break. Non ci posso credere", oppure: "Era un grande a spiegare il meteo la mattina, come pochi. Mancherà", Competenza, serietà e garbo. Un signore mi mancherà", e ancora: "che dispiacere. Persona gentile beneducata e competente… Che la terra gli sia lieve RiP", "Sono di sasso, all’improvviso. Lo seguivo tutte le mattine", "Ormai era diventato uno di famiglia. Bravo, puntuale, sempre garbato e cortese. Era diventato un appuntamento fisso ormai. Mancherà tantissimo".

