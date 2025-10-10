Paolo Sottocorona, il dolore in diretta su La7. Ma Enrico Mentana s'arrabbia: "Vergognatevi", perché Il giornalista è sbottato sui social contro i novax che hanno commentato in maniera assurda la morte del meteorologo: "Disumana ignoranza".

La morte di Paolo Sottocorona ha spiazzato tutti, pubblico, colleghi, amici. Il meteorologo di La7 è scomparso per un malore improvviso a 77 anni, mercoledì scorso (8 ottobre 2025), subito dopo essere andato in onda con le sue consuete previsioni, le ultime, in cui aveva anche deciso di leggere una commossa poesia dedicata a Gaza. Tantissimi i pensieri e i ricordi per l’ex ufficiale dell’Aeronautica: "Paolo è rimasto proprio come quando lo conobbi quasi quarant’anni fa in Rai – aveva sottolineato Enrico Mentana -. Una grande passione per il suo lavoro, per i viaggi e le moto che continuava a guidare come un ragazzino. Oggi sbufferebbe leggendo e sentendo le cose che stiamo dicendo di lui. Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, con le sue carte satellitari e le foto dei telespettatori. La sua scrivania resterà sua". Tuttavia, ai messaggi di grandissima stima e affetto, sia in Tv che sui social, si sono aggiunti anche quelli dei complottisti, che hanno collegato la morte di Paolo Sottocorona ai vaccini per il Covid-19, cosa che ha fatto infuriare proprio Mentana.

Enrico Mentana tuona sui social dopo la morte di Sottocorona: "Disumana ignoranza"

"Paolo non era solo un collega, non era soltanto il vostro meteorologo: era il nostro amico. Noi che facciamo questi turni, noi che puntiamo la sveglia alle 4:00 del mattino e ci ritroviamo qui così presto, abbiamo una solidarietà particolare fra di noi, che va oltre il semplice rapporto di colleganza", il ricordo commosso in diretta su La7 di Flavia Fratello, che si è aggiunto agli altri omaggi per Paolo Sottocorona, mentre sul web i soliti leoni da tastiera non si sono trattenuti neanche in questa circostanza.

Su X, infatti, non sono mancati commenti assurdi che collegavano il decesso del meteorologo ai vaccini per il Covid-19, messaggi che hanno fatto letteralmente perdere le staffe a Enrico Mentana. "Caro Elon Musk, sei davvero orgoglioso di avere sul tuo X simili avvoltoi spregevoli e gonfi di disumana ignoranza?", ha sbottato il direttore su Instagram. Tantissimi gli utenti che hanno replicato: "Per rimandare la morte si può fare molto. È per la stupidità umana che abbiamo fatto zero passi avanti. Nessuno tocchi l’uomo più dolce e garbato della televisione italiana", "Una congrega di simili idioti come i novax non credo abbia mai avuto riscontri nella storia dell’umanità".

