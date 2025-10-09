Paolo Sottocorona, le ultime parole commoventi in TV: da ricordare per sempre Scopriamo di più sul noto volto meteo di La7, originario di Firenze, scomparso all’improvviso nella giornata di ieri: vita privata, carriera e passioni.

IPA

CONDIVIDI

La morte improvvisa del meteorologo di La7 Paolo Sottocorona ha colpito tutto il mondo televisivo. L’ex ufficiale dell’Aeronautica, nato a Firenze nel 1947, era un volto noto e molto apprezzato. Dopo essersi dedicato alla meteorologia nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica per più di vent’anni, Sottocorona aveva iniziato a collaborare con diversi programmi televisivi ed emittenti radiofoniche, tra i quali UnoMattina, Geo&Geo con Licia Colò, TMC, Radio Capital e Omnibus su La7. Scopriamo di più su di lui tra carriera e vita privata.

Paolo Sottocorona, icona (quasi) vegana

Nel 2016, Sottocorona aveva ottenuto un grande riscontro da parte del pubblico, e in particolare della comunità vegana, dopo aver dedicato a La7 uno spazio al tema del consumo consapevole della carne di agnello durante le festività pasquali. Un servizio che, indirettamente, lo aveva fatto diventare una sorta di icona ‘quasi’ vegana, ruolo del quale lui stesso aveva poi parlato ai microfoni di Vegolosi.it. "Sono al 99% vegetariano, ma mi definisco un ‘possibilista’, non mangio praticamente mai carne e in casa mia saranno 20 anni che non gira una bistecca. Non vado a cercarmi la carne, ma può succedere che fuori a pranzo capiti di mangiare qualcosa di questo tipo – aveva raccontato il meteorologo – Penso che se anche solo 3 persone decideranno di non mangiare più carne di agnello perché hanno ascoltato quello che ho detto e si sono informate, per me è già un successo".

Paolo Sottocorona, la spedizione in Antartide e le ultime parole commoventi in TV

Durante la sua presenza nell’Aeronautica, Paolo Sottocorona aveva preso parte anche ad una spedizione in Antartide, ricordata da lui stesso come un’esperienza profonda sia a livello personale che professionale. Per ciò che riguarda invece la sua ultima apparizione televisiva, quest’ultima era avvenuta la mattina dell’8 ottobre, poco prima della sua scomparsa, ad Omnibus su La7. Dopo le consuete previsioni del tempo, Sottocorona si era ritagliato un piccolo spazio per condividere la richiesta di una telespettatrice arrivata alla redazione.

L’ex ufficiale dell’Aeronautica aveva dunque letto in diretta tv una poesia dedicata a Gaza proveniente dalla signora Marcella, trovata nel 1957 sui gradini di una chiesa ad Amman e adottata successivamente da genitori italiani. "Polvere, pianti e grida disperate, occhi che cercano altri occhi, piedi nudi e pentole vuote tra macerie di una vita serena. Potrebbe essere mia madre, mia sorella, mia nipote… Potrebbe rifugio, mare, sorriso. Un cuore e un abbraccio. Potrebbe non essere fuga, potrebbe non essere guerra", recitava la poesia, al termine della quale Sottocorona aveva semplicemente aggiunto: "Grazie a Marcella, noi ci rivediamo più tardi". Dopo solo qualche ora, era poi sopraggiunta la notizia della sua morte improvvisa, diffusa da Enrico Mentana.

