Paolo Sottocorona: chi è la compagna Dora, la vita privata e il rapporto speciale con Mentana e Myrta Merlino Il meteorologo, scomparso all'età di 77 anni, era una persona molto riservata: condivideva la sua vita con tre cani e amava molto la vela.

È di ieri la notizia della scomparsa di Paolo Sottocorona. L’ex ufficiale dell’Areonautica, volto amatissimo delle previsioni meteo di La7, è morto all’età di 77 anni, e a darne notizia è stata proprio la rete in cui lavorava da decenni. "L’Editore Urbano Cairo, l’amministratore delegato Marco Ghigliani, il direttore del TGLa7 Enrico Mentana, il direttore di rete Andrea Salerno e tutto lo staff si stringono intorno alla famiglia", si legge nella nota, in cui si sottolineano anche le doti di Sottocorona che pubblico e colleghi amavano: "Apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori". Tanti i colleghi che negli anni Sottocorona ha conquistato con la sua professionalità e il suo carattere e con cui il meteorologo ha stretto un sincero rapporto di amicizia, tra loro Myrta Merlino ed Enrico Mentana.

Paolo Sottocorona, il ricordo di Enrico Mentana e Myrta Merlino sui social

Oltre alle parole del direttore di La7, Andrea Salerno, su X, anche Myrta Merlino ha voluto spendere un ricordo su Instagram del suo amico e collega Paolo Sottocorona, pubblicando una storia e parole commosse: "Grande amico, grande professionista, gran signore. Ci mancherà enormemente". Su Instagram, invece, Enrico Mentana ha voluto lasciare un pensiero postando una sua foto da giovanissimo: "Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai. Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari. La sua scrivania qui al tg resterà sua".

La vita privata di Paolo Sottocorona, chi è la compagna Dora

Nonostante fosse un volto amatissimo e conosciutissimo del piccolo schermo, sulla vita privata di Paolo Sottocorona si sa veramente molto poco. Amante della vela, di cui fu anche istruttore al Centro Velico di Caprera, vegetariano al 99%, viveva con tre cani, ma per il resto era un uomo estremamente riservato. Dalle parole su Instagram di Enrico Mentana, però, si capisce che nella vita del meteorologo c’era una compagna "La sua Dora", di cui non si sa praticamente nulla, ma sicuramente era una donna importante nella sua vita.

