"Paolo Sottocorona se n'è andato all'improvviso": il ricordo su La7 e la decisione di Enrico Mentana A pochi giorni dall’improvvisa scomparsa del noto meteorologo di La7, scopriamo di più su ciò che è accaduto e le commoventi parole del collega.

Era arrivata a ciel sereno, lo scorso mercoledì 8 ottobre 2025, la notizia della morte di Paolo Sottocorona, l’ex ufficiale dell’Aeronautica Militare e storico meteorologo di La7. Un avvenimento sconcertante annunciato dalla moglie e in Tv a poche ore dalla sua ultima apparizione nel suo spazio Omnibus Meteo, durante la quale aveva anche deciso di leggere una poesia inviata da una telespettatrice e dedicata a Gaza. La morte del 77enne ha lasciato un profondo vuoto in tutto il mondo della televisione e le parole commosse di colleghi e telespettatori dimostrano la straordinaria persona che era. Anche Enrico Mentana, con cui Sottocorona aveva intrecciato un profondo rapporto di amicizia ha espresso tutto il suo dolore: scopriamo di più.

Paolo Sottocorona, cause della morte ancora sconosciute

Le cause della morte di Paolo Sottocorona non sono ancora state rese note, ma tutti sono sotto choc per come tutto è accaduto rapidamente. Il meteorologo, come ogni mattina, era infatti in onda anche il giorno del decesso e, puntuale come sempre, aveva fatto le sue previsioni nello spazio su Omnibus, in diretta su La7. La terribile e improvvisa notizia è arrivata solo qualche ora, lasciando colleghi, amici e spettatori senza parole. Tantissimi i messaggi di affetto, i ricordi, e le parole piene di stima che sono stati pubblicati sui social per ricordare l’ex ufficiale e, ovviamente, tra questi non poteva mancare quello di Enrico Mentana, direttore del TGLa7 e il primo mercoledì sera ad annunciare la scomparsa del meteorologo.

Le parole di Enrico Mentana: "La sua scrivania qui al tg resterà sua"

Dopo la morte di Paolo Sottocorona, Enrico Mentana ha voluto dedicargli parole veramente toccanti durante il Tg La7 di ieri sera, 9 ottobre 2025: "Permettetemi. Non si fa mai in tv, ma io mi sposto da un’altra parte" ha detto il giornalista nel TgLa7 delle 20. Poi con un gesto plateale ha abbandonato la sua postazione e si è diretto davanti all’immagine del meteorologo, apparsa sullo schermo in studio, proprio nel luogo in cui dava le previsioni: "Questo è il luogo in cui, per tanti anni, tutte le mattine, il nostro Paolo Sottocorona raccontava il meteo e non soltanto. Se n’è andato ieri, durante questo tg, e lo vogliamo ricordare".

La commozione del giornalista era palpabile, anche quando è stato mandato in onda un video-ritratto di Sottocorona della giornalista Emanuela Garulli: "Sereno, pacato e con quel pizzico di ironia acuta e garbata. Se n’è andato all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, un paragone che lo avrebbe sicuramente fatto sorridere". Infine, la promessa di Mentana: "La sua scrivania qui al tg resterà sua", e le ultime parole lasciate al Corriere della Sera: "Era una persona ironica, non pomposa, avrebbe sbuffato dopo aver letto le parole che giustamente oggi gli vengono abbondantemente riservate".

