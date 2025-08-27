Paolo Sorrentino sti sta recando a Venezia per un solo motivo: vincere tutto, e lo vuole fare con un film magistrale Il binomio formato da Sorrentino e la Mostra del Cinema di Venezia dura da oltre 20 anni, ma quest'anno il regista napoletano può davvero fare il pieno di premi

Quello formato da Paolo Sorrentino e la Mostra del Cinema di Venezia è un binomio che va avanti da oltre 20 anni. Delle pellicole dirette dal regista napoletano, però, solo tre sono state presentate alla kermesse lagunare, e tutte avevano come protagonista un attore con cui Sorrentino ama lavorare: Toni Servillo. Scopriamo assieme quali sono e dove recuperarle in streaming.

I film di Paolo Sorrentino presentati alla Mostra del Cinema di Venezia

L’uomo in più (2001)

Pellicola di debutto di Sorrentino, presentata nella sezione Cinema del Presente alla Mostra del Cinema di Venezia 2001. Napoli, anni 80. Tony Pisapia (Servillo) è un cantante all’apice del successo, ma sprezzante, cocainomane e con la morte del fratello sulla coscienza. Antonio Pisapia è un calciatore sulla cresta dell’onda, che non accetta di piegarsi alla logica del calcioscommesse. Un giorno un brutto infortunio lo costringe al ritiro, mentre Tony viene incastrato da una minorenne, che prima gli si concede e poi lo denuncia. Trovate L’uomo in più in streaming nei cataloghi di Netflix e di Prime Video.

È stata la mano di Dio (2021)

In concorso alla Mostra di Venezia del 2021, si ambienta a Napoli nel 1984 e racconta di Fabietto Schisa (Filippo Scotti), uno dei tre figli di Saverio e Maria, coppia della buona borghesia della città. Incerto sul proprio futuro dopo il diploma di maturità, Fabio è intimidito dalle donne e innamorato di sua zia Patrizia (Luisa Ranieri), di grande sensualità. Attorno a lui ruota un caleidoscopio familiare fatto di scherzi materni e stoccate paterne, di un fratello che sogna il cinema e una sorella che vive chiusa in bagno. Un universo destinato a scomparire all’improvviso, creando un vuoto che, forse, potrà essere anche fonte di una nuova libertà creativa. Trovate È stata la mano di Dio in streaming all’interno del catalogo di Netflix.

La Grazia (2025)

Il film con cui Sorrentino è in concorso quest’anno a Venezia. Mariano De Santis (Toni Servillo) è il Presidente della Repubblica. Vedovo, cattolico, padre attento di Dorotea (Anna Ferzetti), giurista come lui. È un uomo solo al crepuscolo del suo potere, chiamato a misurarsi con il senso più profondo del suo ruolo. Alla fine del suo mandato, tra giornate monotone e rituali istituzionali, emergono due richieste di grazia, delicate e cariche di conseguenze morali. Si trasformano in veri e propri dilemmi, che si intrecciano in modo apparentemente inestricabile con la sua vita privata, esigendo scelte che pesano come macigni. Ovviamente La Grazia non è ancora disponibile su alcun catalogo streaming.

