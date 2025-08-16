Paolo Ruffini è in ritardo e l’aereo l’aspetta, lui chiede scusa: il video virale scatena le polemiche
Sul web diventa virale un video dell’attore, salito in ritardo su un volo di linea: le sue scuse conquistano i passeggeri, ma sui social piovono critiche.
Un ritardo di pochi minuti e un gesto di umiltà che ha fatto parlare i social. È quanto successo a Paolo Ruffini qualche giorno fa, quando il noto attore e conduttore toscano è salito sul suo volo Ryanair in ritardo, costringendo gli altri passeggeri dell’aereo ad attenderlo prima della partenza.
Paolo Ruffini sale in ritardo sull’aereo e si scusa: il video è virale
Il momento è stato immortalato dai passeggeri e condiviso su TikTok e Instagram con la didascalia ironica: "Quando il tuo volo fa ritardo per aspettare Paolo Ruffini". Nel video, Ruffini è in piedi tra i sedili anteriori dell’aereo, visibilmente dispiaciuto per il contrattempo, mentre si scusa con tono cordiale: "Scusate davvero, è colpa mia", le parole dell’attore. La reazione dei viaggiatori è stata sorprendentemente calorosa: applausi, saluti e sorrisi hanno trasformato quel piccolo contrattempo in un momento di leggerezza. Ruffini, sorpreso dalla reazione amichevoli degli altri passeggeri, ha mimato un piccolo inchino e poi si è messo a sedere per prepararsi al volo.
Ruffini spacca il web: applausi e polemiche
Sul web, il fatto è diventato rapidamente virale, collezionando una miriade di commenti, molti dei quali d’apprezzamento nei confronti dell’attore. C’è chi ha scritto: "Ruffini è davvero una bella persona", oppure: "Un signore e una brava persona …i politici non li aspettano hanno i voli privati". Qualcuno, presente sul volo, ha poi svelato: "Non era in ritardo per lui c’ero anche io su quel volo…". Ovviamente, però, il video ha generato anche qualche critica di chi ha colto l’occasione per puntare il dito contro i presunti privilegi accordati al vip di turno: "Se era una persona normale sicura era partito", le parole ciniche di un utente. E ancora: "Solo perché è famoso non dicono nulla". Qualcuno racconta una sua esperienza personale: "A me per 5 minuti mi hanno fatto perdere il volo, sono arrivata che il gate era ancora aperto e non mi hanno fatto imbarcare, è successo diversi anni fa". E infine, un utente ha ironizzato: "È commovente sapere che anche lui viaggia con Ryanair come i mortali poveri".
Suddette polemiche, in realtà, non hanno alcun fondamento concreto. Seconda regole delle compagnie aeree, infatti, i passeggeri devono presentarsi al gate almeno 30 minuti prima della chiusura, ma talvolta, se già registrati al check-in, è tollerato un leggero ritardo in maniera tale da evitare la perdita del volo. Tale scelta è anche dovuta al tempo che si impiegherebbe a rimuovere dalla stiva il bagaglio di un passeggero in ritardo non accettato sul volo, che sarebbe superiore al tempo d’attesa del ritardatario.
In questo caso, Paolo Ruffini ha quindi approfittato di pochi minuti supplementari per salire a bordo, senza creare tensioni e soprattutto senza godere di favoritismi in virtù del suo status di personaggio pubblico, visto che si tratta di una prassi abbastanza frequente.
