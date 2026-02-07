Paolo Petrecca, chi è e le gaffe da brivido alle Olimpiadi 2026: cosa rischia il telecronista Rai Dal ‘Buonasera dallo stadio Olimpico’ agli errori con atleti e vip, Paolo Petrecca scatena polemiche: Pd e M5S criticano, il caso potrebbe arrivare in Cda Rai.

Ieri, venerdì 6 febbraio, dopo tanta attesa, si è tenuta la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e, si può dire, che è stata un vero successo. Tutto è stato impeccabile, dalla preparazione alla scenografia ma, c’è stata una cosa che, a detta di milioni di persone che hanno seguito la diretta su Rai 1 si sono lamentati criticando duramente la telecronaca di Paolo Petrecca, direttore di RaiSport che all’ultimo ha sostituito Auro Bulbarelli. Il motivo? Be’, sarebbero molteplici ma andiamo con ordine e proseguite la lettura.

Cerimonia di Apertura Olimpiadi Milano Cortina, Paolo Petrecca travolto dalle polemiche: il motivo

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha affascinato il pubblico, ma non si può dire lo stesso della telecronaca Rai. Paolo Petrecca, direttore di RaiSport subentrato all’ultimo a Auro Bulbarelli, ha condotto la diretta tra gaffe, errori di identificazione e atleti non riconosciuti. Il primo scivolone è arrivato subito: "Buonasera dallo stadio Olimpico", ha detto Petrecca aprendo la cerimonia, correggendosi poi con "Buonasera dallo stadio di San Siro". L’errore ha subito fatto il giro dei social, visto che l’Olimpico si trova a Roma. Anche se, per i Giochi, San Siro assume temporaneamente il nome di "Milano San Siro Olympic Stadium", ma resta comunque una partenza difficile. Durante la serata, gli errori si sono moltiplicati. L’attrice Matilda De Angelis è stata chiamata "Matilde" e scambiata per Mariah Carey. Altrettanto evidente l’errore sul presidente della Repubblica: Petrecca ha indicato al suo fianco Laura Mattarella, mentre in realtà si trovava Kirsty Coventry, presidente del CIO. Tra le tedofore e tedofori, Petrecca ha riconosciuto solo Paola Egonu, ignorando gli altri campioni di pallavolo Anna Danesi, Carlotta Cambi, Simone Anzani, Simone Giannelli e Luca Porro.

Non sono mancate le critiche anche per l’esibizione di Ghali: Petrecca non ha mai citato il cantante né le telecamere lo hanno inquadrato, nonostante la performance fosse accompagnata da un testo di Gianni Rodari e da una coreografia suggestiva. Gli spettatori hanno sottolineato anche l’assenza di commenti sui fischi alla delegazione israeliana e al vicepresidente USA J.D. Vance, così come alcune generalizzazioni e frasi stereotipate sui Paesi partecipanti.

Caso Petrecca, la politica si espone sulle gaffe durante la telecronaca

Il caso ha rapidamente assunto dimensioni politiche. Il sindacato Usigrai ha definito la telecronaca "inadeguata", accusando Petrecca e i vertici Rai di responsabilità nella figuraccia. Il M5S ha parlato di "medaglia d’oro della sciatteria televisiva" e di come sarebbe bastato non prepensionare Franco Bragagna per avere un commento all’altezza. Il PD ha sottolineato come le Olimpiadi rappresentino un momento di massima responsabilità per il servizio pubblico e ha definito la telecronaca "la peggiore versione della Rai", invocando una riforma della governance aziendale. Peppe Cristofaro di Avs ha aggiunto: "A RaiSport c’è un problema che si chiama Paolo Petrecca, i vertici Rai intervengano."

Secondo Il Corriere della Sera, il caso Petrecca potrebbe essere discusso nel Cda della Rai, anche se sembra improbabile che il giornalista subisca conseguenze significative. Franco Bragagna, storica voce Rai dei Giochi olimpici, ha commentato: "Ho ancora tanti amici in Rai che parlano di tafazzismo aziendale, ma non mi spingo oltre."

Chi è Paolo Petrecca

Paolo Petrecca, nato a Roma nel 1964, lavora in Rai dal 2001 e dal marzo 2025 è direttore della direzione Sport e di RaiSport. Ha sostituito all’ultimo minuto Auro Bulbarelli nella conduzione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro, dopo che Bulbarelli aveva svelato prematuramente una sorpresa del Capo dello Stato. La sorpresa si è concretizzata con l’arrivo di Sergio Mattarella allo stadio su un tram guidato da Valentino Rossi, video proiettato sul maxi schermo dello stadio.

