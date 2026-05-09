Paolo Del Debbio replica alle voci dell'abbandono di Mediaset, il retroscena dell'incontro con Berlusconi: "Sorrido e vado avanti" Il conduttore rompe il silenzio sul futuro a Mediaset: la smentita è netta e arriva dopo un confronto con lo stesso CEO dell'azienda.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi giorni il nome di Paolo Del Debbio è finito al centro di diverse indiscrezioni che parlavano di un possibile addio a Mediaset. A far nascere i dubbi erano state alcune ricostruzioni secondo cui il conduttore di Dritto e rovescio starebbe vivendo un periodo di malessere professionale all’interno dell’azienda, soprattutto per alcune dinamiche legate ai volti dell’informazione di Rete 4. Le voci si sono diffuse rapidamente, alimentando discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, anche perché Del Debbio è da anni uno dei volti più riconoscibili della rete. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, il giornalista "Manifesta sempre più fastidio anche per il diverso trattamento rispetto a Berlinguer. Un malessere che sta travolgendo l’azienda e che impensierisce anche Giorgia Meloni". Le voci hanno costretto poi il conduttore ha intervenire direttamente.

La smentita di Paolo Del Debbio sul saluto a Mediaset

A chiarire la situazione, però, è stato lo stesso Paolo Del Debbio, intervenuto pubblicamente per mettere fine alle speculazioni. Il giornalista ha raccontato di aver avuto recentemente un incontro con Pier Silvio Berlusconi, definendolo molto positivo e utile anche per guardare con entusiasmo al futuro: "Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l’editore Pier Silvio Berlusconi, dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset. Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante". Parole che sembrano smentire completamente il clima teso raccontato nelle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Del Debbio, infatti, ha voluto ribadire in maniera ancora più diretta la sua posizione, chiudendo definitivamente le voci legate a un possibile addio: "Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene. Sono le solite ricostruzioni fantasiose alle quali, francamente, sorrido e vado avanti con serenità".

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L’assist di Giuseppe Candela

Prima della smentita ufficiale del conduttore, anche Giuseppe Candela aveva commentato le indiscrezioni, ridimensionando l’ipotesi di un trasferimento di alcuni volti di Rete 4 verso la Rai. "Quelli che parlano di Porro e altri volti di Rete 4 in Rai non sanno quanto guadagnano a Mediaset". Al di là delle indiscrezioni, Paolo Del Debbio continua a rappresentare uno dei punti di riferimento dell’informazione Mediaset. Negli anni il giornalista ha costruito un rapporto molto forte con il pubblico di Dritto e rovescio, diventando uno dei volti più riconoscibili dell’approfondimento politico della rete.

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