Del Debbio chiude Dritto e Rovescio e spiazza tutti: “Vado in pensione”, cosa farà ora e chi lo rimpiazza Paolo Del Debbio saluta il pubblico di Dritto e Rovescio annunciando il pensionamento: il giornalista resterà comunque a Mediaset.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Paolo Del Debbio sorprende il pubblico di Rete 4 con un annuncio destinato a far discutere. Nel corso dell’ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio, andata in onda giovedì 28 maggio, il giornalista ha rivelato di essere pronto a raggiungere il traguardo della pensione. Il conduttore ha scelto di condividere la notizia durante uno scambio con gli ospiti in studio, scherzando sul momento personale che sta vivendo. Del Debbio, però, ha subito chiarito che il pensionamento non significherà un addio definitivo alla televisione. Il volto storico di Rete 4 continuerà infatti a lavorare, pur con alcuni cambiamenti nei suoi impegni professionali.

Paolo Del Debbio annuncia la pensione durante Dritto e Rovescio

L’annuncio è arrivato proprio nella serata conclusiva della stagione del talk politico di Rete 4. Paolo Del Debbio ha spiegato di andare ufficialmente in pensione dal prossimo 1° giugno, affrontando il tema con la consueta ironia: "Devo dire che la cosa non mi rende particolarmente triste", ha commentato sorridendo in diretta. Una frase che ha immediatamente acceso la curiosità dei telespettatori, soprattutto dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane su un possibile addio del giornalista a Mediaset. Voci che lo stesso Del Debbio aveva già smentito.

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Il conduttore ha infatti precisato che continuerà la sua attività professionale anche dopo il pensionamento. A cambiare sarà soltanto parte della sua presenza quotidiana in palinsesto. Da lunedì 1° giugno, infatti, la conduzione di 4 di sera passerà ufficialmente a Francesco Vecchi, che raccoglierà il testimone nella fascia dell’access prime time.

Il futuro di Paolo Del Debbio a Mediaset dopo il pensionamento

Nonostante il pensionamento, Paolo Del Debbio resterà uno dei volti di punta dell’informazione Mediaset. A confermarlo è stato lo stesso giornalista nel finale della trasmissione, dando appuntamento ai telespettatori alla prossima stagione di Dritto e Rovescio, prevista nuovamente da settembre. Più che un addio, quindi, quello del giornalista toscano sembra essere un passaggio simbolico verso una nuova fase della sua carriera. Il programma continuerà a occupare uno spazio centrale nei palinsesti di Rete 4, forte degli ascolti e dell’attenzione raccolta negli ultimi anni grazie a un linguaggio diretto e a temi spesso molto discussi.

Nel momento dei saluti finali, Del Debbio ha poi voluto dedicare parole di grande stima alla squadra che lavora dietro le quinte della trasmissione. Il giornalista ha ringraziato autori, tecnici e collaboratori, sottolineando come il successo del programma sia il risultato di un lavoro collettivo fatto di servizi, inchieste e approfondimenti costruiti quotidianamente sul campo. Con orgoglio, il conduttore ha ricordato alcuni dei temi affrontati durante la stagione televisiva, ribadendo l’importanza di un giornalismo capace di entrare nella realtà del Paese e raccontarne anche gli aspetti più complessi.

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