Paolo Ciavarro a Verissimo su Eleonora Giorgi: "Piango per lei, di nascosto" Paolo Ciavarro, ospite di Silvia Toffanin domenica 19 ottobre 2025 parla di come sta vivendo il lutto per la mamma, Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 19 ottobre 2025 torna a parlare del lutto che l’ha colpito e di come sta reagendo lui e la sua famiglia alla scomparsa della mamma, Eleonora Giorgi. L’attrice, nei mesi della sua malattia aveva un appuntamento fisso periodico con Silvia Toffanin in cui dava notizia dell’evoluzione del suo stato di salute, ma sempre con il sorriso sulla bocca e sempre sottolineando il grande dono che quel periodo complicato aveva portato nella sua vita: la vicinanza dei due figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

L’ex gieffino racconta ora a Verissimo che, dopo il grande dolore piano piano si sta facendo spazio dentro di lui la possibilità di ricordare i momenti belli con la madre, seppure ha dovuto affrontare mesi difficili. Dice Paolo Ciavarro che la famiglia, che la malattia di Eleonora Giorgi aveva fatto il miracolo di riunire è rimasta unita, proprio come era nei desideri dell’attrice.

Paolo Ciavarro, la promessa mantenuta a mamma Eleonora Giorgi

Per Paolo questi sono giorni ancora più particolari: "Il compleanno di mamma era il 21, il mio il 22 . Abbiamo sempre festeggiato insieme, alla mezzanotte. Sarà un compleanno diverso, certo, ma anche bello: ogni volta che penso a lei è una cosa bella".

Certo, la mancanza della madre si fa sentire, anche considerando il rapporto speciale che legava Paolo Ciavarro a Eleonora Giorgi, e infatti l’ex gieffino racconta "Il vuoto che ha lasciato non sarà mai colmato. Ero abituato a passare ore al telefono con lei. Di colpo mi sono ritrovato solo. C’era una forte affinità tra noi. Ci sono momenti in cui piango da solo, e mi libero. Non lo faccio davanti alla mia famiglia, e forse sbaglio. Ma ogni lacrima è anche un gesto d’amore, perché piango per lei".

E poi svela che il grande desiderio della madre, di vedere ancora i suoi due figli uniti, anche dopo la sua scomparsa, è diventato realtà e i due fratelli si impegnano a mantenere fede a quella promessa. Dice infatti l’ospite di Silvia Toffanin, parlando del fratello maggiore, Andrea Rizzoli, nato dal matrimonio della madre con Angelo Rizzoli: "L’ho sempre visto come un uomo forte. Ma con la perdita di mamma i ruoli si sono invertiti e io sono riuscito a diventare un punto di riferimento per lui. Ci siamo ritrovati e oggi siamo inseparabili. Ora lavora con me a Forum e ci vediamo ogni giorno. So che mamma, da lassù, ci guarda ed è felice: i suoi figli sono uniti".

