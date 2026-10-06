Paolo Calabresi, la follia iniziata dopo due lutti: “Mi finsi Nicolas Cage”, poi spiega come fu complice sua moglie L’attore racconta le identità rubate a Nicolas Cage e John Turturro, nate dopo un grave lutto e diventate una parte imprevedibile della sua vita. Il racconto

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Paolo Calabresi torna a teatro con Tutti gli uomini che non sono, lo spettacolo in cui porta in scena una delle esperienze più singolari della sua vita. Per anni, infatti, l’attore ha trasformato la propria passione per la recitazione in qualcosa di molto più estremo, arrivando a vestire i panni di personaggi celebri nella vita reale (come Nicolas Cage) e senza che nessuno sapesse la verità. Un gioco diventato progressivamente una vera e propria ossessione, capace di coinvolgere anche la sua famiglia. Al Secolo XIX, Calabresi ha ripercorso le origini di questa particolare avventura e il ruolo avuto dalla moglie Fiamma. Tutti i dettagli di seguito.

Paolo Calabresi, dalla perdita alla ricerca di nuove identità

In un’intervista al Secolo XIX, Paolo Calabresi ripercorre la nascita del suo singolare percorso fatto di travestimenti e false identità, nato in un momento particolarmente difficile della sua vita. La scomparsa dei genitori, avvenuta a pochi giorni di distanza, e quella successiva del maestro Giorgio Strehler lo lasciarono profondamente smarrito. Fu proprio in quel periodo che, quasi per caso, iniziò a fingersi personaggi famosi. La prima occasione arrivò grazie alla passione per la Roma e alla necessità di trovare un biglietto per una partita: un amico gli suggerì di utilizzare il nome di Nicolas Cage. Da quel momento, quella che sembrava una semplice follia si trasformò in una serie di esperienze sempre più elaborate: "Una delle poche cose che ancora mi legavano a questa terra era la Roma. Dovevo andare a vedere Milan-Roma, i biglietti erano finiti e un amico mi suggerì di chiederli a nome di Nicolas Cage. E il Milan ci credette. Chiamai dicendo di occuparmi del soggiorno italiano di Cage. Mi passarono la segreteria di Galliani ed erano entusiasti di ospitarlo. A quel punto avevo due possibilità: non andare oppure andarci fingendomi lui. Scelsi la seconda perché non avevo nulla da perdere. E quando non hai nulla da perdere puoi fare tutto Facevo ciò che fa un attore: fingevo di essere un altro. E forse avevo ricevuto anche un regalo da lassù, da chi non c’era più. Uno di loro era l’uomo che mi aveva insegnato questo mestiere".

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Giorgio Calabresi e quella ‘cura’ diventata quasi una dipendenza

Le impersonificazioni finirono per coinvolgere anche la vita familiare dell’attore. Calabresi racconta il ruolo della moglie Fiamma, che per molto tempo decise di assecondare le sue iniziative nonostante i costi e le perplessità di amici e parenti. Quella pratica, inizialmente utile per affrontare il dolore, con il tempo rischiò però di trasformarsi in qualcosa di cui non riusciva più a fare a meno: "Dunque il travestimento all’inizio era stata la cura del mio dolore, poi come tutte le medicine diventò pericolosa quando non riuscii più a farne a meno. Fiamma per molto tempo è stata più pazza di me. Mi ha assecondato quando tutto quello che guadagnavo con il mio lavoro normale lo spendevo per organizzare quelle follie, che erano costosissime. Amici e parenti le dicevano: ‘Ma digli qualcosa, siete diventati pazzi’. E lei: ‘No, bisogna lasciarlo fare. Se sente che deve fare questa cosa, lasciatelo fare". Anche oggi l’attore guarda con ironia al rapporto con i suoi quattro figli, ormai adulti, che hanno trasformato l’orgoglio per il padre attore in un atteggiamento più distaccato e divertito.

L’aneddoto su John Turturro

Tra gli episodi più surreali della sua esperienza c’è quello dei David di Donatello, dove Calabresi si presentò nei panni di John Turturro, riuscendo persino a convincere Armani a occuparsi del suo abito: "Mi finsi John Turturro ai David di Donatello, Armani volle vestirmi credendo fossi davvero lui, ed è solo uno degli episodi spassosi di queste messe in scena. Ho iniziato a vedere la piccolezza di quel mondo, la mediocrità è il provincialismo che già sospettavo. Quello "star system de noantri" mi è sempre stato sulle balle. Mi sembrava assurdo poter entrare come il burro in certi luoghi soltanto perché tutti credevano che fossi qualcuno". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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