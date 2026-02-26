Paolo Bonolis ammette la rissa con Gianni Morandi: “Gli ho dato un pugno, non ci ho visto più", il motivo della lite A margine di un evento sportivo, il conduttore Mediaset ha svelato per la prima volta un episodio controverso avvenuto più di 40 anni fa. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Quarant’anni fa, su un campo da calcio, Paolo Bonolis e Gianni Morandi se le sono date di santa ragione. A svelare l’aneddoto surreale, che sarebbe avvenuto nel corso di una partita del cuore, è stato lo stesso conduttore Mediaset, a margine di un evento sportivo tenutosi a Roma. Dopo un intervento scomposto del cantante, Bonolis avrebbe reagito malamente cercando il confronto fisico. E ben presto l’alterco si sarebbe trasformato in una clamorosa rissa in campo. Ecco cos’è successo qui sotto e tutti i dettagli della storia.

Paolo Bonolis, il racconto choc della rissa con Gianni Morandi

Il racconto di Paolo Bonolis, al limite tra il surreale e il grottesco, è stato svelato dal conduttore nel corso dell’evento Viva el futbol tenutosi a Roma. Come riportato anche da Il Corriere della Sera, Bonolis avrebbe rispolverato un aneddoto riguardante una partita del cuore degli anni Ottanta, con protagonista (suo malgrado) anche l’amico Gianni Morandi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Gianni Morandi a un certo punto entra a piedi pari sulla mia gamba", ha spiegato divertito Bonolis, "io ero giovane e saltai per evitarlo…’Maestro, ma è una partita di beneficenza: così mi spacca la gamba’, gli dissi, e lui mi diede un buffetto in faccia replicando: ‘Ma gioca…’". Ed ecco arrivare la reazione furibonda: "Non ci vidi più, andai con un pugno dritto al mento…". Morandi cadde a terra steso. E da quel momento, come ha descritto con gusto il conduttore, sul campo scoppiò "una rissa di una bellezza…". Uno di quegli episodi che non si dimenticano, proprio perché nati nel contesto più improbabile di tutti.

La pace tra Morandi e Bonolis

Chi teme che questo alterco abbia generato del rancore residuo, può stare tranquillo. Come riportato dal Corriere della Sera, per Paolo Bonolis e Gianni Morandi quell’episodio è da tempo archiviato. I due hanno avuto poi modo di incrociare i rispettivi percorsi televisivi, ospitandosi reciprocamente nei propri programmi, e i rapporti sono rimasti cordiali e distesi.

La storia, del resto, ha tutti gli elementi per strappare un sorriso: due giganti della televisione e dello spettacolo italiano, una partita di beneficenza trasformata in campo di battaglia, e un pugno in pieno volto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il tutto arricchito dalla splendida verve narrativa di Paolo Bonolis. E dopotutto, che lo si voglia ammettere o no, c’è qualcosa di profondamente umano in chi perde le staffe nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, davanti a tutti. E la capacità di raccontarlo quarant’anni dopo ridendoci su, senza accuse né vittimismi, dice forse ancora di più dello spessore umano di Paolo Bonolis.

Potrebbe interessarti anche