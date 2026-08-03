Paolo Bonolis replica a tono sul commento tagliente sulla separazione con Sonia Bruganelli: "Fa bene ai nostri figli" Un semplice messaggio pubblicato sui social è bastato a ribaltare la narrazione nata sui rapporti con l'ex moglie: Paolo Bonolis ha replicato alla stoccata sulla separazione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Dopo la separazione, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno più volte dimostrato di aver mantenuto un rapporto sereno, alimentando spesso la curiosità del pubblico. Nelle ultime ore, però, una ricostruzione che metteva in relazione questa intesa con gli interessi economici condivisi ha spinto il conduttore a intervenire direttamente. Con il suo consueto stile ironico, Bonolis ha scelto di replicare senza alzare i toni, ma con una frase capace di mettere immediatamente in discussione l’interpretazione circolata online.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il bilancio della società condivisa

A far nascere il dibattito è stato un articolo dedicato alla situazione economica della SDL, la società riconducibile agli ex coniugi che controlla SdL Tv, una piattaforma on demand nella quale trovano spazio contenuti esclusivi, backstage, casting e materiali legati ad alcuni dei programmi più popolari condotti da Bonolis, come Ciao Darwin, Avanti un altro! e Chi ha incastrato Peter Pan?. Il progetto ospita inoltre podcast, rubriche curate da Sonia Bruganelli e altri format originali. Secondo quanto emerso dal bilancio recentemente approvato, la società avrebbe registrato ricavi pari a circa 4,6 milioni di euro e utili vicini ai 960 mila euro, risultati che confermerebbero un andamento particolarmente positivo. La proprietà è suddivisa tra Sonia Bruganelli, titolare della quota di maggioranza con il 51%, Paolo Bonolis con il 30% e Marco Bruganelli con il restante 19%.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il titolo che ha fatto discutere

Proprio prendendo spunto da questi numeri, l’articolo sosteneva che i buoni rapporti tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli rappresentassero un vantaggio anche per le loro attività imprenditoriali, sintetizzando il concetto con un titolo molto netto: "Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i buoni rapporti post separazione fanno bene ai loro business". Una lettura che, evidentemente, non ha convinto il conduttore, il quale ha deciso di condividere nelle sue storie Instagram uno screenshot del titolo, accompagnandolo con una replica tanto breve quanto eloquente.

La risposta di Paolo Bonolis

"Credo che fondamentalmente faccia bene ai nostri figli", ha scritto Paolo Bonolis, aggiungendo una faccina con l’occhiolino che lasciava trasparire il tono ironico del messaggio. Poche parole, sufficienti però a spostare completamente il significato della vicenda. Il presentatore ha voluto ricordare come, prima ancora degli aspetti professionali o economici, la volontà di conservare un rapporto civile con Sonia Bruganelli nasca soprattutto dal desiderio di garantire serenità ai figli, un principio che negli anni entrambi hanno più volte ribadito anche nelle rispettive dichiarazioni pubbliche. Se il fatto di collaborare e mantenere un dialogo costruttivo produce anche effetti positivi sul piano lavorativo, sembra suggerire Bonolis, si tratta semplicemente di una conseguenza.

Potrebbe interessarti anche