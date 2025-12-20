Paolo Bonolis senza filtri: "Ecco perché non ho più voluto rifare Sanremo. Sonia Bruganelli? L'importante è non subire" Ra televisione che cambia, scelte personali e programmi simbolo, Paolo Bonolis si racconta senza filtri su carriera e vita privata.

I camerini degli studi Elios e un lungo dialogo che attraversa decenni di televisione italiana. Paolo Bonolis si apre in un’intervista a Fanpage, offrendo uno sguardo sulla propria carriera e sul panorama televisivo attuale. Racconta del presente, dei programmi che lo vedono protagonista e delle trasformazioni che ha visto in Mediaset, senza indulgere su Sanremo e sul matrimonio finito.

Paolo Bonolis: il presente tra Avanti un altro e Tu Sì Que Vales

Bonolis parla del suo lavoro quotidiano, della partecipazione a Tu Sì Que Vales e della costante evoluzione di Avanti un altro: "Ho fatto questa cosa con Maria perché trovavo il contesto piacevole, vedo cose singolari e affascinanti, talvolta straordinarie, oltre a fare questa cosa del lip sync alla fine che è un effetto di clownizzazione. Alla gente piace, si diverte e va bene così. Sono contenti quelli che me lo hanno chiesto e sono contento io. Partecipo ad una cosa cui sono stato gentilmente invitato, il programma mi piace e va bene così." Nella sua storia emerge anche il rapporto positivo con Maria De Filippi all’interno di Tu Sì Que Vales.

Sanremo e la scelta di non replicare

Il discorso si sposta naturalmente su Sanremo, Festival che Bonolis ha condotto due volte con grande successo. Tuttavia, non ha mai sentito la necessità di ritornare: "Non ho mai rifatto Sanremo perché, sia nel 2005 che nel 2009 ritenevo non ci fossero subito altre cose da raccontare. È come uno scrittore che scrive un libro ogni cinque minuti, non fai altro che ripeterti e a me non va di ripetermi, in uno spettacolo che ha per sua natura la logica di un evento." La sua visione è chiara: Sanremo resta un momento unico, legato al contesto del tempo e non replicabile meccanicamente.

Le cose che cambiano con Sonia Bruganelli e il futuro di Bonolis

Un passaggio importante riguarda la separazione da Sonia Bruganelli. Bonolis non entra nei dettagli, ma riflette sul cambiamento come fenomeno inevitabile che attraversa la vita: "Tante cose cambiano nella vita, l’importante è non subire il cambiamento, ma accettarlo ed adeguarsi. Se riesci a fare surf su questo cambiamento ti diverti tantissimo, se provi a contrastare le onde che arrivano, rischi di annegare. Io sto surfando sull’esistenza." Infine, Bonolis smonta l’idea di un ritorno al centro della televisione come obiettivo: "Tornare ai fasti di vent’anni fa? Cosa vuol dire? Mi accontento dei fasti di oggi." Per lui, la televisione che fa oggi è coerente con la sua idea di lavoro e divertimento, senza inseguire ciò che è stato o ciò che altri potrebbero aspettarsi.

