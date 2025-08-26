Paolo Bonolis incorona i The Jackal e passa il testimone del suo storico show: “Gli auguro tutto il bene possibile” Nessun rancore da parte del conduttore romano dopo l’annuncio del nuovo programma Rai ‘Gli Scatenati’, ispirato al suo ‘Chi vuole essere Peter Pan?’

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Paolo Bonolis premia i The Jackal. Il conduttore romano, infatti, si è raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni parlando del suo futuro in tv, ma anche del suo passato. Il gruppo comico napoletano ha annunciato che sarà al timone del nuovo programma Gli Scatenati, ispirato a Chi vuole essere Peter Pan?, storico show di Bonolis in onda per cinque edizioni tra il 1999 e il 2017. L’ex marito di Sonia Bruganelli, tuttavia, ha spiegato di non nutrire alcun rancore e ha anzi fatto gli auguri ai The Jackal per questa loro nuova avventura televisiva. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Paolo Bonolis sul nuovo programma dei The Jackal ispirato a Chi vuole essere Peter Pan?

Tra le novità annunciate alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26 lo scorso luglio ha sicuramente colpito il nuovo show Gli Scatenati, che debutterà in autunno in prima serata su Rai 2. La tv di Stato ha messo a segno un vero e proprio ‘colpo’ assicurandosi il ritorno di un format storico, ispirato a Chi ha incastrato Peter Pan?, condotto da Paolo Bonolis per cinque edizioni tra il 1999 e il 2017. Al timone del programma ci saranno i The Jackal, il gruppo comico napoletano composto da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca ‘Fru’ Colucci e Aurora Leone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Paolo Bonolis è tornato a parlare proprio del ‘suo’ storico show in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore romano si è infatti sbottonato con qualche anticipazione sul suo futuro televisivo (debutterà alla corte di Maria De Filippi come giudice di Tú sí que vales accanto a Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi e con un nuovo programma in seconda serata) e ha commentato il nuovo show ispirato a Chi vuole essere Peter Pan? in arrivo in autunno su Rai 2 e condotto dai The Jackal. "Gli auguro tutto il bene possibile" ha dichiarato Bonolis, spiegando di non avere alcun rimpianto e anzi di augurare il meglio al gruppo comico napoletano: "Sono contento per loro, è bello vedere le persone dedicarsi a fare delle cose che gli piacciono e in cui credono". Incalzato sulla questione, l’ex marito di Sonia Bruganelli ha detto che non sa se guarderà il nuovo programma dei The Jackal, ironizzando: "Dipende se quella sera giocherà l’inter oppure no…".

Gli Scatenati, il nuovo show di Rai 2: quando inizia

Gli Scatenati sbarcherà in prima serata su Rai 2 in autunno, nel mese di novembre. Al momento non è noto da quante puntate sarà composto il nuovo show del prime time della seconda rete condotto dai The Jackal. Per Aurora Leone e Gianluca Colucci (Fru) si tratta del debutto ufficiale in Rai, mentre Ciro Priello e Fabio Balsamo hanno condotto The Floor – Ne rimarrà solo uno lo scorso anno con buoni risultati in termini di ascolti.

Potrebbe interessarti anche