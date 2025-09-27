Paolo Bonolis lascia Avanti un Altro e fa "scandalo" in questa commedia su RaiPlay Il conduttore romano sfida i cinepanettoni e veste i panni di un corrotto politico in questa commedia degli equivoci

I Cinepanettoni sono, ormai da anni, praticamente un genere a sé all’interno del cinema italiano. Format consolidato e in grado di macinare milioni e milioni al botteghino, hanno visto spesso tentativi di imitazione o concorrenti che hanno provato a insidiarne l’egemonia. Questo film del 2006, con protagonista Paolo Bonolis e disponibile in streaming senza costi su RaiPlay, è proprio uno di questo esponenti. Una pellicola che ha puntato tutto sulla bontà degli interpreti, riuscendo solo in parte nel proprio proposito.

La trama di Commediasexi in streaming su RaiPlay con Paolo Bonolis

Diretto da Alessandro D’Alatri, Commediasexi porta in scena l’Onorevole Massimo Bonfili (Paolo Bonolis), politico dalla dubbia morale che, pur sposato e con due figlie, intrattiene una relazione clandestina con la bellissima Martina Brandi (Elena Santarelli), showgirl del programma tv La Trottola. Bonfili, alle prese con la stesura di una legge sulla famiglia, scopre per caso che si starebbe per alzare un polverone in merito alla sua tresca. Per evitare che la sua vita e la sua carriera ne escano distrutte, l’Onorevole porta la famiglia in Francia per una vacanza, "affidando" Martina al suo autista Mariano (Sergio Rubini). Quest’ultimo si fingerà a sua volta a Parigi con il politico per non farsi scoprire da sua moglie Dora (Margherita Buy), con cui è in crisi.

Un buon tentativo, riuscito solo a metà

L’intenzione di D’Alatri, con il suo Commediasexi, è quella di offrire al pubblico un’alternativa ai classici dei fratelli Vanzina o di Neri Parenti. Affidandosi a un parterre di comici navigati, tenta di differenziarsi dai Cinepanettoni, pur mantenendone inalterati gli elementi strutturali principali (tra cui le belle donne, capitanante da una Elena Santarelli in grandissimo spolvero). Se però da un lato la verve recitativa del cast funziona, dall’altro la pochezza della sceneggiatura non permette al film di lasciare il segno.

Paolo Bonolis non fatica a trasferire in Commediasexi la propria classica parlantina, mostrata alla conduzione di numerosi programmi tv di successo, e Sergio Rubini è una garanzia. Ma l’impianto narrativo manca di sostanza e di coerenza e ci si trova costretti a mandare giù alcune soluzioni di trama per cui anche una certa dose di sospensione volontaria dell’incredulità non è sufficiente.

Dove vedere Commediasexi in streaming

Commediasexi di Alessandro D’Alatri e con Paolo Bonolis rimane comunque un film piacevole, pur con i suoi difetti: se volete recuperarlo, lo trovate in streaming senza costi nel catalogo di RaiPlay.

