Paolo Belli tira le somme. Nel corso di un’ampia intervista rilasciata a La Stampa, infatti, il cantautore ha ripercorso la sua carriera dagli esordi con i Ladri di Biciclette fino a Sanremo svelando anche qualche retroscena, oltre a parlare dei vent’anni al fianco di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Poi un commento proprio sull’ultima edizione del Festival. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Paolo Belli e il ‘regalo’ di Vasco Rossi: la collaborazione vincente

Paolo Belli ha scritto alcune hit degli anni Novanta capitanando la band dei Ladri di Biciclette, con cui prese parte a varie edizioni del Festival di Sanremo e del Festivalbar, vinto nel 1990 con ‘Sotto questo sole’ insieme a Francesco Baccini. Prima del successo, tuttavia, non è mancata la ‘gavetta’ e un grande contributo in questo senso venne dato da Vasco Rossi, come raccontato dallo stesso Belli in una lunga intervista a La Stampa: "Già famoso, prese noi giovani Ladri per aprire il suo tour. Aveva solo da perdere, ma ci diede fiducia" ha svelato il cantautore modenese, rivelando anche di avere ricevuto una canzone in ‘regalo’ proprio dal ‘Blasco’: "Una sera a cena, parlando di musica e creatività, gli dissi delle difficoltà a scrivere i testi da abbinare alle mie musiche. Per lui, spiegò, era il contrario, così propose: ‘Se hai una canzone, ti scrivo le parole’. Pochi giorni dopo me la diede. Era Bella Città . Ci chiudo ancora i concerti. Questo fatto dice molto della sua generosità per niente comune nel nostro ambiente". Un gesto che – come ammesso dallo stesso Belli – è stato anche un insegnamento: "Da allora penso sia giusto restituire a chi inizia le stesse chance che ho avuto io".

Il rapporto con Milly Carlucci e la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a La Stampa Paolo Belli è stato ovviamente incalzato anche su Ballando con le Stelle, di cui ormai è un vero e proprio simbolo da oltre vent’anni al fianco di Milly Carlucci. "È un’intesa che da subito non ha avuto bisogno di parole. E poi abbiamo la stesso filosofia del lavoro: primi ad arrivare in studio, ultimi a spegnere le luci mai sentendolo come un sacrificio" ha raccontato Belli, parlando anche della sua recente esperienza da concorrente: "Mi sono divertito immensamente, ma mi sono anche sfiancato". Infine un commento sull’ultima edizione del Festival di Sanremo e sul discusso trionfo di Sal Da Vinci: "Io avrei votato Arisa e Raf, ma confesso che l’età mi rende un po’ ostiche le canzoni dei giovani. Quanto a Sal Da Vinci: perfetto per quella canzone, in lui riconosco il lavoro di chi non ha mai smesso di crederci".

