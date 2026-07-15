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Paolo Belli coinvolto in un tragico incidente in bici, morto un 41enne: aperta un'indagine a poche settimane da Ballando

Ballando con le Stelle, brutte notizie prima del debutto: Paolo Belli coinvolto in un incidente mortale a pochissimo dal ritorno in tv

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

A poche settimane dall’attesissimo ritorno di Ballando con le Stelle, uno dei volti più amati dello storico show di Rai 1 si ritrova coinvolto in una vicenda drammatica. Paolo Belli, cantante e conduttore che da anni accompagna il programma con la sua orchestra e la sua presenza sul palco, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana. L’episodio ha avuto un epilogo tragico con la morte di Alessandro Magnani, 41 anni, deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Paolo Belli coinvolto in un incidente fatale: la dinamica

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di lunedì lungo via Picenardi, tra Correggio e Campagnola. Secondo le prime ricostruzioni, Magnani stava rientrando a piedi verso la propria automobile dopo aver completato alcune consegne di notifiche per conto di una società che opera nel settore della distribuzione dell’energia elettrica. In quel momento sarebbe avvenuto l’impatto con la bicicletta guidata da Paolo Belli, impegnato in un’uscita di allenamento. I soccorsi sono stati immediati. Sul luogo dell’incidente sono arrivati ambulanze, automedica ed elisoccorso. Il 41enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Le ferite riportate, però, si sono rivelate troppo gravi e l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero. Mentre la comunità della Bassa Reggiana piange Alessandro Magnani, molto conosciuto anche per il suo impegno come allenatore di pallavolo, gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana ha avviato tutti gli accertamenti necessari e, allo stato attuale, nessuna ipotesi viene esclusa.

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Come sta la star di Ballando con le Stelle dopo il tragico incidente

Tra gli aspetti che saranno approfonditi figurano la velocità della bicicletta, che dai primi riscontri sembrerebbe essere stata moderata, e le condizioni della vittima nei momenti immediatamente precedenti allo scontro. Gli inquirenti dovranno infatti stabilire se il decesso sia stato provocato esclusivamente dalle conseguenze dell’urto e della successiva caduta oppure se Alessandro Magnani possa essere stato colto da un malore prima dell’impatto. Paolo Belli, che nell’incidente ha riportato soltanto lievi ferite, è stato accompagnato all’ospedale di Guastalla. Secondo quanto emerso, il cantante sarebbe apparso profondamente scosso e avrebbe chiesto più volte aggiornamenti sulle condizioni del 41enne durante le operazioni di soccorso. Per fare piena luce sulla tragedia, la Procura potrebbe disporre l’autopsia sul corpo della vittima, un passaggio che consentirebbe di chiarire le cause esatte del decesso. Nel frattempo resta il dolore per una vicenda che ha colpito due famiglie e che arriva proprio alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le Stelle, destinata inevitabilmente a essere segnata anche da questo drammatico episodio.

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